Após polêmicas, Bocalom nega rompimento com Mailza: ‘Intriga da oposição’

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, negou rumores sobre um suposto afastamento político entre ele e a vice-governadora do Acre, Mailza Assis. Durante entrevista, o gestor classificou as especulações como “intriga da oposição” e afirmou que a relação segue firme.

“Isso é intriga da oposição. Nós estamos juntos do mesmo jeito. Eu sou uma pessoa, eu já sou vacinado. Quantas eleições eu já tive. Eu sei como que a gente comanda isso”, disse Bocalom, ressaltando que mantém diálogo constante com o governador. “O governador clássico da milha está sabendo de tudo, a gente tem conversado. Não tem nenhum estremeceio em nada, em absolutamente nada”, completou.

O prefeito destacou ainda que não se deixa levar por comentários externos.

“Não me importa o que se fala via imprensa. O que se importa para mim é o que a gente conversa entre nós. Eu acho que isso é muito importante”, declarou.

Bocalom aproveitou para reforçar o papel de parceria entre a prefeitura e o governo estadual. “O governador Gladson também tem sido um grande parceiro da prefeitura de Rio Branco. E a gente vai continuar a prefeitura e o governo do estado em parceria”, afirmou.

Ao falar diretamente sobre a vice-governadora, o prefeito lembrou da relação pessoal e política construída ao longo dos anos. “A vice-governadora é minha amiga pessoal de muitos anos. Eles entraram na política em 98 lá em Senador Guiomard. Fui eu que ajudei naquele trabalho todo”, disse.

Segundo ele, Mailza e sua família sempre tiveram atuação importante na vida pública. “Eu estou muito feliz em saber que foram pessoas, ela, o ex-esposo dela, que conseguiram desempenhar bem também o trabalho dentro da política, na gestão municipal e também ela na gestão estadual”, destacou.

Bocalom encerrou frisando que não há crise na relação. “Não tem nenhum problema, nós somos amigos”, concluiu.