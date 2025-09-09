09/09/2025
Criminoso que morreu em confronto com a polícia roubou motocicleta de motoboy com o comparsa

Segundo informações da Polícia Militar, a dupla havia roubado, na noite desta segunda-feira (8), uma motocicleta modelo Fazer, de cor cinza, de um entregador no Segundo Distrito

Um criminoso, identificado apenas como “Loirinho”, morreu e o comparsa dele, Wesley Nunes de Melo, de 28 anos, foi preso após roubarem uma motocicleta e tentarem cometer crimes na tarde desta terça-feira (9), na Rua Rodolfo Barbosa Leite, nas proximidades da Escola Anita Garibaldi, no bairro Triângulo Velho, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Ele foi baleado após perseguição policial/Foto: ContilNet

Segundo informações da Polícia Militar, a dupla havia roubado, na noite desta segunda-feira (8), uma motocicleta modelo Fazer, de cor cinza, de um entregador no Segundo Distrito. Já nesta terça-feira, o veículo foi visto circulando na área do 1º Batalhão e, ao retornar ao Segundo Distrito, passou a ser acompanhado por uma guarnição do Tático. A perseguição se estendeu pela Avenida Amadeo Barbosa e, em seguida, pela Via Chico Mendes, até que os criminosos abandonaram a moto e fugiram em direção à Rua Rodolfo Barbosa Leite.

Durante a fuga, “Loirinho”, que portava uma pistola, apontou a arma para os policiais e acabou sendo baleado antes de conseguir disparar. A pistola, que estava engatilhada, caiu ao lado do corpo.

Wesley ainda tentou correr, mas foi alcançado, preso e colocado dentro de uma viatura da PM. Ele foi levado ileso para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficará à disposição da Justiça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a enviar uma ambulância de suporte avançado. “Loirinho” recebeu atendimento, mas não resistiu e morreu no local.

Policiais do 2º Batalhão isolaram a área até a chegada da perícia criminal. Após a coleta de evidências, a cena foi liberada.

O caso será investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

