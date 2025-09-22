Em 2025, estado do Acre recebeu mais de R$ 15 milhões da ONU para combate a queimadas

O estado do Acre captou mais de R$ 15 milhões junto ao Fundo Brasil da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2025, verba destinada ao combate às queimadas na Amazônia acreana e à implementação do Programa de Resiliência Socioambiental.

Apesar de uma redução significativa nos focos de incêndio em 2025, o Acre ainda registra atenção recorrente ao tema. Entre 1º de janeiro e 21 de setembro, foram contabilizados 1.300 focos de incêndio, uma queda de 77% em relação aos 5.818 focos no mesmo período de 2024. Até agosto, o estado já havia registrado 517 focos, mas nas últimas três semanas o número mais que dobrou, indicando a necessidade de ações preventivas contínuas.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a queda nos focos de queimadas em relação ao ano passado mostra que os esforços de monitoramento e prevenção têm gerado resultados positivos. No entanto, o aumento recente mostra que as políticas de prevenção devem ser constantes e manter o foco no controle e na fiscalização das queimadas é extremamente necessário.

O Programa de Resiliência Socioambiental, que será financiado com os recursos da ONU, busca fortalecer a capacidade de resposta a incêndios e promover práticas sustentáveis na região amazônica. A iniciativa visa proteger não apenas o bioma, mas também as comunidades que vivem em áreas vulneráveis às queimadas.

Com a verba internacional, o Acre espera reduzir ainda mais os impactos ambientais, intensificar o combate às queimadas e consolidar políticas públicas voltadas à sustentabilidade, garantindo que a preservação da floresta seja prioridade nos próximos anos.