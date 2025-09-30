‘Está tudo bem’, diz Mailza sobre Bocalom após rumores de racha político

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, negou rumores de um possível afastamento político em sua relação com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. Em declaração recente, Mailza afirmou que a parceria segue sólida e que o objetivo é manter o trabalho conjunto em benefício da população.

“Está tudo bem. Eu não tenho nenhum motivo para não ter essa amizade, essa parceria com o prefeito Tião Bocalom. Espero a compreensão e o apoio dele. É importante, é necessário e para isso que estamos trabalhando”, declarou.

A vice-governadora reforçou que a união entre as duas gestões é essencial para garantir avanços.

“Estamos dialogando para que nossos projetos não se dividam e a gente continue fazendo um trabalho de excelência para a nossa população acreana”, disse.

As falas de Mailza vão ao encontro das declarações do prefeito, que também rejeitou qualquer possibilidade de rompimento político e ressaltou a parceria entre eles.