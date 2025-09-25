Família de jovem encontrada morta em motel acredita em assassinato; laudo é inconclusivo

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) sobre a morte de Rayza Emanuelle Oliveira Souza, de 26 anos, encontrada em um motel de Rio Branco, foi considerado inconclusivo. A família acredita que a jovem tenha sido assassinada e aguarda novas informações da polícia, que ainda depende da conclusão dos exames.

Segundo relato de uma tia, que preferiu não se identificar, a família foi informada de que o caso poderia ser encaminhado à Delegacia de Homicídios após 15 dias, mas não recebeu retorno. O delegado Leonardo Ribeiro, responsável pela investigação, afirmou ao g1 que, até o momento, não foram identificados sinais de violência no corpo.

Rayza tinha dois filhos, de 3 e 9 anos, mas havia perdido a guarda por conta de surtos provocados por problemas mentais. A tia relatou, também ao G1, que a jovem enfrentava crises desde a infância e fazia uso constante de medicamentos. Ela também negou que a sobrinha tivesse envolvimento com drogas.

Após a morte, surgiram relatos de que Rayza atuava como garota de programa. A família nega e afirma que a jovem tinha apoio financeiro do pai, de familiares e do namorado, não dependendo dessa atividade. Formada em técnica de enfermagem, Rayza cursava direito, mas enfrentava dificuldades para conseguir emprego.

No dia em que morreu, a jovem teria informado à família que participaria de um curso de cuidador de idoso e voltaria de aplicativo. Testemunhas disseram que ela foi vista em uma parada de ônibus e, em seguida, entrou no motel depois de um homem, o que reforça a suspeita da família de que ela foi vítima de um crime.