25/09/2025
Universo POP
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta quinta-feira
Vale Tudo: morte de Odete Roitman promete suspense na reta final e já tem cena gravada!
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 
Rihanna anuncia nascimento e revela nome da 3ª filha com A$AP Rocky
“Bolsonaro de Marituba”: sósia pedala pelas ruas e vídeo viraliza com piadas políticas
Mulheres acreanas recebem o Prêmio Mulher em Rondônia
Filho de Wesley Safadão e Mileide passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro

Família de jovem encontrada morta em motel acredita em assassinato; laudo é inconclusivo

Delegacia de Homicídios aguarda exames complementares para prosseguir na investigação

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) sobre a morte de Rayza Emanuelle Oliveira Souza, de 26 anos, encontrada em um motel de Rio Branco, foi considerado inconclusivo. A família acredita que a jovem tenha sido assassinada e aguarda novas informações da polícia, que ainda depende da conclusão dos exames.

Morte de Rayza Emanuelle deixa comoção e perguntas sobre as circunstâncias do caso/Foto: Reprodução

Segundo relato de uma tia, que preferiu não se identificar, a família foi informada de que o caso poderia ser encaminhado à Delegacia de Homicídios após 15 dias, mas não recebeu retorno. O delegado Leonardo Ribeiro, responsável pela investigação, afirmou ao g1 que, até o momento, não foram identificados sinais de violência no corpo.

Rayza tinha dois filhos, de 3 e 9 anos, mas havia perdido a guarda por conta de surtos provocados por problemas mentais. A tia relatou, também ao G1, que a jovem enfrentava crises desde a infância e fazia uso constante de medicamentos. Ela também negou que a sobrinha tivesse envolvimento com drogas.

LEIA MAIS SOBRE O CASO: Mulher de 26 anos encontrada morta em motel de Rio Branco deixa dois filhos pequenos

Após a morte, surgiram relatos de que Rayza atuava como garota de programa. A família nega e afirma que a jovem tinha apoio financeiro do pai, de familiares e do namorado, não dependendo dessa atividade. Formada em técnica de enfermagem, Rayza cursava direito, mas enfrentava dificuldades para conseguir emprego.

No dia em que morreu, a jovem teria informado à família que participaria de um curso de cuidador de idoso e voltaria de aplicativo. Testemunhas disseram que ela foi vista em uma parada de ônibus e, em seguida, entrou no motel depois de um homem, o que reforça a suspeita da família de que ela foi vítima de um crime.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost