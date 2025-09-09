Festival da Macaxeira mudou de endereço por causa das obras no centro cidade, diz Prefeitura

A segunda edição do Festival da Macaxeira em Rio Branco acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de setembro, desta vez no Horto Florestal, devido às obras em andamento e ao intenso fluxo de trânsito na região central, onde a primeira edição foi realizada, na Praça da Revolução. A mudança visa proporcionar mais conforto e segurança aos visitantes.

O evento é promovido pela Prefeitura de Rio Branco, em parceria com a Associação Comercial Industrial do Acre (Acisa), e promete reunir gastronomia, atrações culturais e sorteio de prêmios, incluindo uma motocicleta.

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, destacou que o festival será uma experiência ainda mais acolhedora. “Uma festa para a família, voltada ao agronegócio, com artistas locais, surpresas e um espaço lindo e bem organizado como o Horto Florestal”, afirmou.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou a importância do evento para a valorização da agricultura familiar e da identidade cultural da cidade. “Durante os três dias, queremos reunir famílias e mostrar a relevância da produção rural. O Horto já recebe milhares de pessoas nos fins de semana, o que ajudará a tornar o festival ainda mais especial”, explicou.

A programação contará com degustação de pratos à base de macaxeira, exposição de produtos da agricultura familiar, apresentações culturais e sorteio de prêmios. “Queremos mostrar, especialmente para as crianças, que os alimentos que chegam às mesas vêm da terra. Será uma oportunidade de aprendizado e valorização do nosso agronegócio”, acrescentou o prefeito.

Tião Bocalom também convidou a população a participar do evento. “Prepare sua família e venha nos dias 26, 27 e 28. Teremos muitas atrações, comidas típicas e prêmios, incluindo uma moto que será sorteada. Você é nosso convidado especial”, finalizou.

A expectativa é reunir milhares de visitantes durante os três dias, fortalecendo a produção rural e movimentando o comércio local.