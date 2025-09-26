26/09/2025
Gladson comemora resultado de pesquisa para o Senado: “Recebo com gratidão”

Governador disse que fica feliz com os números, mas destacou que seu compromisso inicial é com o Governo

Durante a inauguração da sede do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), nesta sexta-feira (26), o governador Gladson Cameli falou sobre a pesquisa do Instituto Paraná, que o coloca como preferido na disputa pelo Senado em 2026.

Governador durante entrega do novo prédio do Imac/Foto: ContilNet

VEJA MAIS: Paraná Pesquisas: Gladson Cameli e Marcio Bittar lideram corrida para o Senado

Gladson disse que fica feliz com os números, mas destacou que seu compromisso inicial é com o Governo.

“Olha, eu sempre tenho dito e repito que eu não brinco com números. Os números são exatos, e é com muita humildade que eu os recebo e com gratidão. Eu quero agradecer a todos. Mas isso também reforça a minha responsabilidade, cada vez mais, de cumprir com o que eu estou dizendo, cumprir com o planejamento, o plano de governo, cumprir com o que eu disse que 2025 é o ano de executar”, explicou o chefe do Executivo.

Além de ocupar o primeiro lugar em todos os cenários da disputa com outros candidatos, Gladson também teve uma avaliação positiva de quase 70% do seu governo.

“E assim, eu agradeço os números. O que temos que fazer é trabalhar e, no ano que vem, tratar de política”, concluiu.

