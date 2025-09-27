Governo coloca guarnições para capturar PM acusado de matar esposa na frente das filhas

O governo do Acre divulgou nota oficial neste sábado (27) sobre o assassinato de Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, morta a tiros pelo marido na frente das duas filhas, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. O principal suspeito é um tenente da reserva remunerada da Polícia Militar do Acre (PMAC), que fugiu do local após o crime.

De acordo com o comunicado, quatro guarnições estão mobilizadas para localizar e prender o acusado, que deverá ser conduzido à Delegacia de Flagrantes para os procedimentos legais. A Polícia Militar enfatizou que repudia qualquer forma de violência, especialmente contra mulheres, e reafirmou seu compromisso com a defesa da vida e da dignidade humana.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. O crime gerou grande comoção na capital acreana, já que foi presenciado pelas filhas do casal, que agora estão sob os cuidados da família.

Veja a nota na íntegra:

O governo do Estado, por meio da Polícia Militar do Acre (PMAC), lamenta profundamente o crime ocorrido na madrugada deste sábado, 27, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco, que vitimou a jovem Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, em circunstâncias que serão investigadas pela Polícia Civil.

O principal suspeito é um tenente da reserva remunerada da instituição, que fugiu do local após o ocorrido. A PMAC informa que quatro guarnições estão empenhadas em sua captura e reforça que, tão logo seja localizado, ele será apresentado à Delegacia de Flagrantes para os devidos procedimentos legais.

A instituição repudia com veemência toda forma de violência, em especial a violência contra a mulher, e reafirma seu compromisso com a defesa da vida, da dignidade humana e com o cumprimento da lei.

A Polícia Militar manifesta solidariedade à família da vítima e, em especial, às filhas que enfrentam as consequências dessa tragédia.

Cel. Marta Renata Freitas

Comandante-geral da Polícia Militar do Acre

O caso

De acordo com informações da polícia, Ionara estava em casa com as filhas, de 3 e 7 anos, quando iniciou uma discussão com o marido. Durante o desentendimento, Reginaldo sacou uma pistola calibre .40 e efetuou três disparos contra o peito da vítima. Após o crime, o militar fugiu do local.

Vizinhos relataram que ouviram os tiros e os gritos das crianças. Ao se aproximarem, encontraram Ionara caída na área da residência, já sem vida, vestida apenas com uma toalha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe apenas constatou o óbito. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia criminal e realizou buscas nas redondezas. Populares informaram ter visto um homem armado caminhando em via pública, mas o suspeito não foi localizado.

O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos exames.

Segundo vizinhos, o casal vivia junto há cerca de um ano e as discussões eram constantes.

O caso está sendo investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deve ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).