Governo Lula já destinou quase R$ 11 milhões ao Acre para ações contra impactos da seca

O Acre já conta com quase R$ 11 milhões em recursos autorizados pelo Governo Federal em 2025 para ações emergenciais contra os impactos da seca que atinge diversas regiões do estado. Os valores são administrados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).

Do total, aproximadamente R$ 6 milhões foram destinados diretamente ao governo estadual, enquanto R$ 5,7 milhões reforçam o apoio a municípios que tiveram situação de emergência reconhecida. Entre eles estão Acrelândia, com R$ 92 mil, Brasiléia e Feijó, que receberam R$ 1 milhão cada, além de Porto Acre, com R$ 144 mil, e Porto Walter, com R$ 235 mil.

Nos últimos dias, novas portarias publicadas no Diário Oficial da União contemplaram Manoel Urbano, Mâncio Lima e Sena Madureira, que juntos somam mais de R$ 2,1 milhões em repasses. Os valores variam conforme a gravidade dos desastres e o número de famílias atingidas.

Para 2025, os aportes também incluem recursos emergenciais específicos: Manoel Urbano conta com R$ 294,6 mil, Mâncio Lima recebeu R$ 981,2 mil e Sena Madureira teve destinado o total de R$ 870,9 mil, valores que devem ser aplicados em medidas de resposta imediata e recuperação de áreas afetadas.

Segundo o MIDR, o acesso a esses recursos depende do reconhecimento federal da situação de emergência ou calamidade pública. A solicitação é feita pelas prefeituras por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), plataforma em que técnicos da Defesa Civil Nacional avaliam os planos de trabalho apresentados.

Com os novos repasses, o governo federal busca garantir suporte às famílias impactadas pela estiagem, fenômeno que assola o estado durante o verão amazônico, reforçando a capacidade de resposta dos municípios mais atingidos pelas secas.