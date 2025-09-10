Motoboy confronta suspeito preso após roubo de moto em Rio Branco: ‘Lembra de mim ontem?’

O segundo suspeito de participar do assalto a uma motocicleta no Segundo Distrito de Rio Branco foi preso nesta terça-feira (9). A prisão ganhou repercussão após a vítima do crime gravar o momento em que o homem era colocado no camburão da polícia.

No vídeo, o dono da motocicleta aparece registrando a cena e faz uma pergunta direta ao suspeito: “lembra de mim ontem?”.

O caso está relacionado ao assalto ocorrido na noite de segunda-feira (8), na região da Amadeo Barbosa. A moto foi levada por dois homens armados. Já nesta terça-feira (9), durante uma perseguição policial na Via Chico Mendes, um dos suspeitos morreu em troca de tiros com a guarnição, enquanto o outro conseguiu escapar.

Após buscas, as forças de segurança conseguiram localizar e prender o segundo envolvido, que agora responderá pelo crime. A motocicleta já havia sido recuperada e será devolvida ao proprietário.

