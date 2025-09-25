25/09/2025
Na ONU, Marina Silva celebra aporte inicial de US$ 1 bilhão ao Fundo Florestas Tropicais

Anúncio foi feito durante a 80ª Assembleia Geral da ONU, com apoio de 23 países

O governo brasileiro anunciou na última terça-feira (23), durante uma cúpula de alto nível organizada na 80ª Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, o primeiro aporte de recursos ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (Tropical Forests Forever Fund – TFFF, na sigla em inglês). O valor inicial, de US$ 1 bilhão, foi oficializado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como marco inaugural da iniciativa.

A cúpula contou com a presença de representantes de 23 países, incluindo 14 nações que abrigam florestas tropicais e outras nove potenciais doadoras. Entre os países que já sinalizaram interesse em contribuir estão Alemanha, Noruega e Reino Unido, além de negociações em andamento com nações do Sul Global.

Anúncio foi feito durante a 80ª Assembleia Geral da ONU, com apoio de 23 países/Foto: Reprodução

Idealizado pelo Brasil, o TFFF começou a ser articulado na COP 28, em Dubai, com o objetivo de criar um mecanismo internacional de remuneração para quem protege as florestas. O presidente Lula defendeu que o novo fundo busca corrigir uma desigualdade histórica: enquanto há recursos destinados para combater o desmatamento, populações e países que preservam não recebem incentivos equivalentes.

Segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a proposta valoriza a floresta em pé. “Queremos mostrar que a floresta preservada é valiosa por várias razões, entre eles, pelos serviços ecossistêmicos que prestam, e também pelos ganhos que elas aportam para aqueles que as protegem”, destacou.

A meta do fundo é alcançar US$ 125 bilhões, com rendimento anual estimado em US$ 4 bilhões, que deverão ser utilizados para pagamentos por hectare de floresta mantida. Esse modelo busca assegurar benefícios concretos às comunidades e países que preservam.

O próximo passo será o lançamento oficial do TFFF durante a COP 30, marcada para novembro de 2025, em Belém (PA).

