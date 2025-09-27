PM suspeito de matar a esposa tinha histórico de ciúmes e restringia contato dela com a família

Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, foi morta a tiros na madrugada deste sábado (27) na Rua Maçã, bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. O principal suspeito do crime é o 2º tenente da Polícia Militar Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, marido da vítima.

O crime ocorreu na residência do casal, onde também moram as duas filhas de Ionara, de 3 e 7 anos, que presenciaram a mãe ser baleada. Segundo a família, Ionara estava na varanda de casa, vestindo apenas uma toalha, quando foi atingida pelos disparos. Os vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a vítima não resistiu e morreu antes de receber atendimento.

Após o crime, o suspeito fugiu e segue foragido até a manhã deste sábado. A Polícia Militar do Acre informou que o tenente está na reserva remunerada e que quatro equipes realizam buscas por ele. A comandante da corporação, coronel Marta Renata Freitas, manifestou solidariedade à família, especialmente às filhas da vítima, ressaltando a gravidade da tragédia.

Segundo a irmã de Ionara, o suspeito era extremamente ciumento e não aceitava que familiares visitassem a casa do casal. Apesar do comportamento possessivo, a família não tinha conhecimento de agressões físicas. “Ele costumava aparecer de surpresa lá em casa quando estava de serviço e fazia vídeochamada direto com ela”, contou a irmã da vítima ao G1.

LEIA MAIS SOBRE O CASO: Tenente aposentado da PM mata esposa a tiros na frente das filhas em Rio Branco; veja detalhes

O relacionamento do casal durava pouco mais de um ano, e, segundo familiares, Ionara era apaixonada pelas filhas e fazia de tudo para que elas tivessem uma vida feliz. “Minha irmã amava as filhas dela, eram a vida dela. Fazia de tudo pelas duas para viverem bem, era uma ótima mãe”, disse.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) já instaurou inquérito e realiza diligências para localizar e prender o suspeito. A área do crime foi isolada pela PM para a realização da perícia criminal, e o corpo de Ionara foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

*Com informações do Portal G1