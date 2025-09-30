Prefeitura exonera secretário de Educação no Acre após denúncias de assédio moral

O prefeito de Acrelândia, Olavo Francelino Rezende, conhecido como Olavinho Boiadeiro, oficializou nesta terça-feira (30) a exoneração de Huruey Lima dos Reis do cargo de secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, que também trouxe a nomeação do professor Vilson dos Santos como novo titular da pasta.

A medida ocorre após recomendação do Ministério Público do Acre (MPAC), que no último dia 17 havia dado prazo de cinco dias para que o prefeito afastasse o então secretário. O órgão recebeu denúncia de quatro servidoras que relataram episódios de humilhação, perseguições, ameaças e outras situações que, segundo elas, afetaram a saúde física e emocional.

SAIBA MAIS: MP investiga secretário de Educação no interior do Acre por denúncias de assédio e abuso

Em declarações anteriores, Huruey negou as acusações e afirmou que se tratava de uma denúncia “caluniosa e difamatória”. Na ocasião, disse estar tranquilo e disposto a prestar esclarecimentos. Ao ser procurado novamente após a publicação da exoneração, o ex-secretário limitou-se a agradecer o período em que esteve na gestão municipal.

Com a troca no comando, a prefeitura espera dar continuidade às atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, agora sob a responsabilidade de Vilson dos Santos, professor da rede municipal.