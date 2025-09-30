30/09/2025
Universo POP
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria
Popó pede desculpas a Wanderlei após pancadaria, mas caso vai parar na Justiça
Uma mala cheia de afetos: mãe leva do Acre ao Paraná sabores que matam a saudade da filha
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção

Prefeitura exonera secretário de Educação no Acre após denúncias de assédio moral

A medida ocorre após recomendação do Ministério Público do Acre (MPAC)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O prefeito de Acrelândia, Olavo Francelino Rezende, conhecido como Olavinho Boiadeiro, oficializou nesta terça-feira (30) a exoneração de Huruey Lima dos Reis do cargo de secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, que também trouxe a nomeação do professor Vilson dos Santos como novo titular da pasta.

Em declarações anteriores, Huruey negou as acusações e afirmou que se tratava de uma denúncia caluniosa e difamatória | Foto: Reprodução

A medida ocorre após recomendação do Ministério Público do Acre (MPAC), que no último dia 17 havia dado prazo de cinco dias para que o prefeito afastasse o então secretário. O órgão recebeu denúncia de quatro servidoras que relataram episódios de humilhação, perseguições, ameaças e outras situações que, segundo elas, afetaram a saúde física e emocional.

SAIBA MAIS: MP investiga secretário de Educação no interior do Acre por denúncias de assédio e abuso

Em declarações anteriores, Huruey negou as acusações e afirmou que se tratava de uma denúncia “caluniosa e difamatória”. Na ocasião, disse estar tranquilo e disposto a prestar esclarecimentos. Ao ser procurado novamente após a publicação da exoneração, o ex-secretário limitou-se a agradecer o período em que esteve na gestão municipal.

Com a troca no comando, a prefeitura espera dar continuidade às atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, agora sob a responsabilidade de Vilson dos Santos, professor da rede municipal.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost