Sena Madureira registra 2º acidente no mesmo dia; dupla está em estado grave após colisão

Além da tragédia que matou dois adolescentes em Sena Madureira, outro acidente foi registrado no município por volta das 2h desta quinta-feira (25).
Uma motocicleta, com dois ocupantes, colidiu contra um veículo que estava parado na ladeira da Avenida Brasil.
Em decorrência do impacto, os dois ficaram gravemente feridos. Eles receberam atendimento ainda no local pelas equipes de socorro e, em seguida, foram encaminhados ao Hospital João Câncio Fernandes para assistência médica.
O serviço de perícia foi acionado para apurar as causas exatas do ocorrido.