Adolescente ferido em grave acidente na fronteira será transferido de helicóptero para Rio Branco

A colisão envolveu um carro de placa boliviana e uma carreta estacionada

Um adolescente de 16 anos, identificado pelas iniciais R.I.M., será transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco após ter ficado gravemente ferido em um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (14), em Epitaciolândia. A colisão envolveu um carro de placa boliviana e uma carreta estacionada, em frente ao estádio municipal, e resultou na morte de Riony Inturias Ayala, natural de Cobija, na Bolívia.

Devido ao risco da transferência por via terrestre, equipes médicas solicitaram que o transporte seja feito por helicóptero/Foto: Reprodução

De acordo com informações apuradas, Riony trabalhava como caminhoneiro e estava junto da esposa e dos dois filhos. Eles se deslocavam para uma escola próxima ao local do acidente. Riony aproveitava a carona para ir até o caminhão que havia deixado estacionado nas imediações.

O adolescente sofreu politraumatismo e está em estado de saúde considerado muito grave. Devido ao risco da transferência por via terrestre, equipes médicas solicitaram que o transporte seja feito por helicóptero.

O filho mais novo, de 6 anos, não corre risco de morte e permanece em observação no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia. A esposa de Riony, Katerine Melgar Moreno, que dirigia o veículo no momento do impacto, também foi socorrida e encaminhada ao hospital, consciente e andando, amparada por equipes do SAMU.

Após a perícia e os procedimentos legais, o corpo de Riony foi liberado aos familiares no Instituto Médico Legal (IML). A causa exata do acidente está sendo investigada pelas autoridades competentes.

