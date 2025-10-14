14/10/2025
Criança fica em estado grave após acidente fatal que matou boliviano no interior do Acre

Veículo da família colidiu contra carreta; homem não resistiu e morreu no local

Uma criança ficou em estado grave e um homem morreu após um grave acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (14), em Epitaciolândia, no interior do Acre. O carro em que a família de bolivianos estava bateu violentamente contra uma carreta estacionada às margens da via.

Veículo da família colidiu contra carreta; homem não resistiu e morreu no local/Foto: Cedida

VEJA MAIS: Uma pessoa morre e outras ficam feridas após carro bater em carreta estacionada no interior do Acre

De acordo com informações da Polícia Militar (PM-AC), o homem, que ainda não teve o nome divulgado, estava no banco do passageiro — o lado mais atingido pelo impacto — e morreu ainda no local. O veículo era conduzido por uma mulher, que seria esposa da vítima e mãe das duas crianças que também estavam no carro.

O capitão Nogueira, comandante em exercício do 5º Batalhão da PM, informou que todos os sobreviventes foram levados para o Hospital Regional do Alto Acre Wildy Viana, em Brasiléia. Uma das crianças está em estado grave e permanece sob cuidados médicos intensivos.

