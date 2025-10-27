Após desviar de capivara e capotar carro, vice-prefeito passa por exames e segue estável; veja nota

O vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, sofreu um acidente de trânsito no km 3 da BR-317, sentido Epitaciolândia/Rio Branco, na noite desta segunda-feira (27).

De acordo com informações preliminares, ele estava sozinho no veículo no momento do ocorrido. Conforme relatos, Sérgio Mesquita tentou desviar de uma capivara que atravessavam a rodovia quando acabou perdendo o controle do carro. A pista estava molhada devido à chuva, o que contribuiu para que o veículo saísse da estrada e caísse em uma ribanceira.

O vice-prefeito foi socorrido e levado ao hospital, onde permanece em observação e aguardando a realização de alguns exames. Segundo informações, o local mais atingindo foi suacabeça, mas o estado de saúde é estável.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Assessoria de Comunicação, vem a público prestar esclarecimentos sobre o estado de saúde do vice-prefeito Sérgio Mesquita.

No início da noite desta segunda-feira, 27 de outubro, o vice-prefeito sofreu um acidente de trânsito na BR-317, quando retornava de uma agenda oficial na zona rural do município. O ocorrido se deu por volta das 18h00, em um trecho próximo à ponte que dá acesso à cidade, a cerca de quatro quilômetros do centro urbano.

De acordo com informações repassadas por sua irmã, Marinete Mesquita, secretária municipal de Planejamento, o vice-prefeito, que no momento exercia interinamente o cargo de prefeito, dirigia uma caminhonete quando foi surpreendido por uma capivara que atravessou repentinamente a pista. No instante do acidente, chovia na região, e o asfalto escorregadio contribuiu para que o veículo saísse da pista e capotasse algumas vezes até parar em um barranco às margens da rodovia.

Felizmente, Sérgio Mesquita utilizava o cinto de segurança, o que evitou ferimentos mais graves. Ele sofreu escoriações leves e pequenas batidas na cabeça e no corpo, sem apresentar fraturas. Após o acidente, conseguiu sair do veículo e pedir ajuda, sendo resgatado por amigos e equipes de socorro que prestaram os primeiros atendimentos.

O vice-prefeito foi encaminhado ao Hospital Regional Raimundo Chaar, em Brasiléia, onde passou por exames clínicos e de imagem. Segundo boletim médico preliminar, Sérgio Mesquita está lúcido, consciente e em estado estável, permanecendo em observação até a conclusão de todos os exames necessários.

A Prefeitura de Epitaciolândia agradece as manifestações de apoio e solidariedade recebidas e reforça o compromisso de manter a população informada sobre o estado de saúde do vice-prefeito.

Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Epitaciolândia

Veja fotos do acidente: