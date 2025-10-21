Após embate, Joabe se defende e diz que foi chamado de “incompetente” por colega

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (PP), se defendeu nesta terça-feira (21) após o conflito com o vice-presidente da Casa, Leôncio Castro (PSDB). O embate começou depois de Lira ter insinuado que o colega era “irrelevante” politicamente, o que provocou reação imediata do vice, que rebateu as declarações em plenário.

Em entrevista, Joabe afirmou que o desentendimento começou após ter sido chamado de “incompetente” por Leôncio.

“O que aconteceu é o seguinte: ele, na fala dele, me chamou de incompetente. Eu acho que os problemas da Câmara têm que ser discutidos internamente”, explicou o presidente.

ENTENDA: Tensão na mesa: Leôncio rebate Joabe após ser chamado de “irrelevante” na Câmara de Rio Branco

Joabe Lira reconheceu que o Legislativo enfrenta dificuldades, especialmente de ordem orçamentária, mas ressaltou que a atual gestão tem apenas dez meses e herdou uma estrutura precária.

“Quando eu cheguei aqui, a estrutura já estava assim. Nós pegamos um orçamento deficitário e tivemos muita dificuldade para fechar as contas até o fim do ano”, disse.

O presidente afirmou ainda que o Legislativo não tem condições financeiras para realizar novas contratações no momento e que qualquer ampliação de quadro depende do orçamento. “Hoje, nós não temos como contratar mais pessoas. Tudo isso tem gerado discussões, mas estamos trabalhando com transparência e responsabilidade, para não atrasar salários nem deixar de pagar fornecedores”, destacou.

Lira também comentou as críticas feitas por outros vereadores, como João Paulo, Neném Almeida e Fábio Araújo, que reclamaram da falta de servidores e de infraestrutura na Câmara. “As críticas administrativas devem ser tratadas internamente. Não há necessidade de se expor isso em plenário. Toda a estrutura que temos hoje é a mesma de gestões anteriores, e qualquer ampliação precisa de tempo e de orçamento”, reforçou.

Por fim, o presidente afirmou que a previsão de aumento de orçamento para o próximo ano dependerá da arrecadação municipal. “Isso só a equipe técnica da Prefeitura poderá avaliar. O que sabemos é que continuaremos trabalhando dentro da legalidade e com responsabilidade fiscal”, concluiu.