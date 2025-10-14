Bocalom publica novas nomeações, exonerações e mudanças no Diário Oficial; confira

A Prefeitura de Rio Branco divulgou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (14) uma série de nomeações, exonerações e designações que envolvem servidores de diversas secretarias municipais. As mudanças afetam cargos nas áreas da Educação, Saúde, Meio Ambiente, Agropecuária, Esportes e Assistência Social.

Entre os principais atos, está a designação de Emerson Bezerra da Rocha para exercer o cargo de Gestor da Unidade de Referência da Atenção Primária São Francisco, na Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), sem acréscimo remuneratório. O servidor também recebeu uma Função Gratificada de Coordenação, referência FGC-2, conforme o decreto.

Na área da Educação (SEME), foram publicadas exonerações a pedido de várias servidoras: Jaqueline Joyce da Silva Santos e Silva, Priscila da Silva de Oliveira, Iolanda da Conceição Carneiro Silva e Josimeiry Maia Magalhães Carneiro — todas ocupavam cargos de Assistente de Creche. Também foi exonerado Ednaldo Rodrigues dos Santos, técnico em enfermagem da SEMSA. Além disso, Francely da Silva Andrade foi exonerada de cargo em comissão na SEME, sendo substituída por Mônica Mota de Oliveira, nomeada para um cargo de referência CC-3.

O setor administrativo da SEME também registrou mudanças: Rayner Biths de Lima Lima foi nomeado para atuar na Divisão de Zeladoria e Transporte, com cargo em comissão CC-4, e Cláudio Roberto Pinheiro Araújo assumiu a Gerência do Departamento de Tecnologia e Inovação Educacional, referência CC-7.

Na Secretaria de Meio Ambiente (SEMEIA), várias designações foram oficializadas, incluindo Maria Edileuza de Melo Martins, que passa a chefiar a Divisão de Monitoramento e Combate às Queimadas, e Elias da Cruz Alves, nomeado Chefe da Divisão de Compensação Ambiental. Também foram designados Yuri Bader de Souza, Weber Costa Levy e Ricardo Dantas Paz para cargos de chefia em divisões de fiscalização e monitoramento ambiental.

Outras mudanças incluem a exoneração de Acelino Reis da Silva, da Secretaria de Agropecuária (SEAGRO), e a designação de Luciano dos Santos Villacosta para responder pela Diretoria Executiva do Fundo Municipal de Saúde entre os dias 14 e 17 de outubro.

Além disso, houve alterações de lotação dos servidores Karl Marx da Silva Bezerra, Jesus Rodrigues da Silva e Luciene Cristina Lima Neves, que foram transferidos entre as secretarias de Gestão Administrativa, Esportes e o Gabinete do Prefeito.

Na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), a diretora Suhellen Farias Costa de Lima foi designada para responder temporariamente pelos departamentos de Promoção de Direitos e Igualdade Racial durante o período de 20 a 25 de outubro, devido ao afastamento do titular.

Por fim, foi exonerada, a pedido, Amanda Mendes Evangelista, do cargo de Procuradora Jurídica da Procuradoria Geral do Município (PGM), e concedida Função Gratificada ao servidor Kennedy de Sousa Bezerra, lotado na Divisão de Almoxarifado da SEME.

