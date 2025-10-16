Câmara de Sena forma comissão para analisar situação de vereadores que brigaram durante sessão

16/10/2025
A Câmara Municipal de Sena Madureira, presidida pelo vereador Charmes Diniz (PP), instituiu nesta semana a Comissão de Ética, que vai analisar a situação dos vereadores Denis Araújo (PP) e Maycon Moreira (PSD), que chegaram às vias de fato durante uma sessão ordinária.

A comissão é composta pelos vereadores Carlos Belisa (PSD), Ivoneide Bernardino (PL) e Francisco Maia (PP). O presidente do colegiado deverá ser definido ainda nesta semana.

Briga entre vereadores repercutiu nacionalmente/Foto: Reprodução

Com o objetivo de dar uma resposta à sociedade sobre o ocorrido, a comissão definirá, com base no Regimento Interno, qual tipo de punição será aplicada aos parlamentares: advertência, suspensão das atividades ou cassação.

Na sessão desta terça-feira (14), o vereador Carlos Belisa (PSD) afirmou que é necessário tomar providências sobre o episódio.

“Nós, como pessoas públicas, temos que tomar cuidado com as nossas ações. Temos uma responsabilidade com a população de Sena Madureira. Não somos pessoas comuns; exercemos um cargo que exige de nós hombridade e ética. Não é fácil quando você escuta palavras direcionadas a você. Eu passei por isso no início do ano, mas é o embate político. Só temos que tomar cuidado com o que falamos. Se atacam a honra de um vereador, isso precisa ser avaliado pela Comissão de Ética. Peço a Deus que nos ilumine para tomarmos a decisão correta e justa. Sempre haverá punição, e precisamos definir qual será aplicada a esses vereadores. Ambos serão punidos; agora, a intensidade dessa punição é o que iremos avaliar. Que essa decisão seja iluminada por Deus”, destacou.

A briga entre Denis Araújo e Maycon Moreira ocorreu após uma troca de farpas entre os dois na tribuna da Câmara. Denis, que foi eleito com o apoio do prefeito Gerlen Diniz, agora atua como oposição. Já Maycon Moreira é o líder do prefeito no Legislativo municipal.

