SAIU! Com 80 vagas, veja o edital para o vestibular de medicina da Ufac; banca já foi definida

O edital prevê 80 vagas, divididas entre os dois semestres do ano letivo, todas destinadas ao campus sede, em Rio Branco

A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou nesta sexta-feira, 17, a abertura do processo seletivo para o curso de Medicina, com ingresso em 2026. O edital prevê 80 vagas, divididas entre os dois semestres do ano letivo, todas destinadas ao campus sede, em Rio Branco.

O edital prevê 80 vagas, divididas entre os dois semestres do ano letivo, todas destinadas ao campus sede, em Rio Branco/Foto: Ascom

Com a publicação do edital, a instituição confirma a realização de um vestibular próprio para o curso, uma mudança aprovada pelo Conselho Universitário (CONSU) em 26 de agosto. A nova resolução estabelece regras específicas para o ingresso em cursos de graduação, incluindo a manutenção do bônus regional de 15% para candidatos que concluíram o Ensino Médio no Acre.

O processo será coordenado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) e contará com provas objetivas e redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações ocorrerão nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

As inscrições serão feitas exclusivamente online, entre os dias 22 de outubro e 10 de novembro de 2025, por meio do site www.cebraspe.org.br/vestibulares/ufac_26_medicina. A taxa é de R$ 120, com possibilidade de isenção e envio de documentos para candidatos que desejam concorrer por cotas ou solicitar atendimento especializado.

As provas estão divididas em duas etapas: no dia 11 de janeiro de 2026 serão aplicadas as avaliações de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos. No dia 18 do mesmo mês, será a vez das provas de Ciências da Natureza e Matemática.

Enquanto isso, os demais cursos de bacharelado da Ufac continuarão utilizando a nota do Enem em processos seletivos próprios, seguindo modelo já aplicado anteriormente para Medicina e também com o bônus regional mantido. Os cursos de licenciatura seguirão exclusivamente via Sisu, sem o benefício do bônus.

Edital

