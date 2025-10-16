Eleições no MPAC: Gladson diz que vai escolher o mais votado da lista tríplice

O Ministério Público do Acre (MPAC) tem cinco candidatos disputando a cadeira de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2026/2027.

Estão na disputa, em ordem alfabética, Álvaro Luiz Araújo Pereira, Cosmo Lima de Souza, Glaucio Ney Shiroma Oshiro, Marcela Cristina Ozório e Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto.

O período de inscrições foi aberto no dia 6 de outubro e se encerrou na última sexta-feira (10).

A eleição está marcada para o dia 18 de novembro, das 8h às 17h, e ocorrerá de forma eletrônica. Cada integrante do MPAC poderá escolher até três nomes. Após a votação, os três candidatos mais votados formarão a lista tríplice, que será encaminhada ao governador do Estado, responsável por nomear o novo Procurador-Geral de Justiça.

Em entrevista ao Em Cena, o podcast do ContilNet, nesta terça-feira (15), o governador Gladson Cameli afirmou que deve escolher o mais votado da lista tríplice para ocupar o cargo, atualmente exercido pelo procurador Danilo Lovisaro.

“Eu até brinco às vezes perguntando se o mais difícil é ser procurador-geral ou ser governador do Estado e disputar uma eleição. Mas, brincadeiras à parte, eu preciso receber a lista tríplice; procuro sempre obedecer à vontade da maioria”, afirmou.

“Pretendo escolher o mais votado. Você me perguntou e eu fiquei aqui um pouco sem saber como responder, porque não quero interferir, em nenhum momento, nas eleições internas do MPAC. Isso é uma política de fortalecimento das instituições, sem o dedo do Poder Executivo naquilo que é de competência de cada uma. Então, chegando a lista tríplice para mim, eu sempre gostei de ser muito democrático e pretendo manter isso. Mas, primeiro, é preciso que a lista chegue”, finalizou.

