Gladson publica novas nomeações e exonerações no Diário Oficial desta quinta-feira; veja

O Governo do Estado do Acre publicou, nesta quinta-feira (9), no Diário Oficial, uma série de nomeações, exonerações e cessões de servidores em diferentes pastas da administração pública. As mudanças envolvem cargos comissionados e servidores efetivos de órgãos como a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Secretaria de Educação e Cultura (SEE), Polícia Civil (PCAC) e Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

Entre as alterações, foi cedida a servidora Ester Hanan Farias, pertencente ao quadro da Secretaria de Estado de Administração (SEAD), para prestar serviços junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, pelo período de 12 meses, com ônus para o órgão de origem.

Na Secretaria de Saúde (Sesacre), houve várias exonerações a pedido. Deixaram seus cargos os servidores Reginaldo Argemiro de Holanda e Jaquisson Rebouças Mira, ambos agentes administrativos, além de Maria Luciana Fernandes Raulin, que ocupava o cargo de fonoaudióloga. Também foi publicada a exoneração de Leidiomaria Gomes Machado, que exercia a função de gerente administrativa da Unidade Mista de Saúde de Acrelândia. Para o lugar dela, foi nomeado Jamesson Souza Silva. Outras mudanças na pasta incluem a exoneração de Ingor Lopes de Souza e a nomeação de Isabela Nobre Lopes, para o cargo em comissão de referência CAS-6.

Na Secretaria de Educação e Cultura (SEE), foi nomeado Bruno Lima do Nascimento para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5. Também foi publicada a exoneração, a pedido, de Priscila de Araújo Pinheiro, professora P2 de 30 horas, em razão da posse em outro cargo inacumulável. No Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), foi nomeada Fátima Maria Damasceno do Nascimento para exercer cargo em comissão de referência CAS-4.

Na Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel), o nomeado foi Raimundo Felix de Lima, que assume o cargo em comissão de referência CAS-3. Já na Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi), Naira Lopes de Lima foi nomeada para cargo em comissão de referência CAS-3, em substituição a Nuzaron Costa Dantas, que foi exonerado.

No âmbito da Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), Victor Marcelo Almeida de Souza passa a exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1. Também constam no Diário Oficial as exonerações de Elimar Silva de Souza, Maria Illa Martins Moura, Raimunda Nonata Félix do Nascimento e Anna Luiza Aguiar Farias Santos, que deixaram cargos comissionados em diferentes secretarias e órgãos do Estado.

As publicações fazem parte da rotina administrativa do governo e passam a valer a partir da data de divulgação no Diário Oficial do Estado.

