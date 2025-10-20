Homem é condenado a 46 anos de prisão por matar adolescente de 16 anos em Rio Branco

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 12ª Promotoria de Justiça Criminal, obteve a condenação de Leandro da Silva Rodrigues a 46 anos e 8 meses de reclusão pelo feminicídio de sua ex-companheira, Geovana Souza Silva, de 16 anos. O promotor de Justiça Carlos Pescador atuou na sessão do Tribunal do Júri que resultou na sentença.

O crime ocorreu na madrugada do dia 7 de dezembro de 2024, no bairro Areal, em Rio Branco. De acordo com a denúncia, o réu e a vítima haviam mantido um relacionamento por cerca de cinco meses e estavam separados havia pouco tempo.

Na noite do crime, Geovana conversava com um conhecido quando Leandro se aproximou e a chamou para conversar. Temendo o ex-companheiro, ela carregava uma pequena faca, que foi tomada e quebrada por ele durante a discussão. Em seguida, o homem atacou a jovem com outra faca, desferindo ao menos dois golpes que atingiram o peito e a clavícula da vítima.

O caso foi caracterizado como feminicídio, com agravantes de recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe, pela não aceitação do término do relacionamento.

O Conselho de Sentença, composto por sete jurados, acatou integralmente a denúncia apresentada pelo MPAC, reconhecendo todas as circunstâncias agravantes. Com base na decisão, o juiz presidente do Tribunal do Júri fixou a pena em 46 anos e 8 meses de prisão, em regime inicial fechado.