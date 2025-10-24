Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’

O influenciador digital Chulipa, conhecido por vídeos de humor nas redes sociais, fez uma revelação polêmica sobre seu passado envolvendo o também influenciador Carlinhos Maia.

Em vídeo publicado no Instagram, Chulipa afirmou que teria tido seu primeiro contato íntimo com Carlinhos há cerca de três anos, período em que o humorista era casado com Lucas Guimarães. Segundo o influencer, o episódio aconteceu após uma festa organizada por Carlinhos e, desde então, ele se sentiu usado e magoado.

“Estou contando não por fama, porque já sou um cara conhecido, e sim porque estava preso em mim. E o Carlinhos está largado agora. Se eu soubesse que aconteceria isso, nunca teria ido naquele hotel”, disse Chulipa, explicando que decidiu falar sobre o caso por não conseguir mais guardar a situação em silêncio.

Ele contou que levou um presente como forma de gratidão pelo convite à festa e não tinha segundas intenções. No entanto, afirmou que o clima entre eles mudou rapidamente, e que se sentiu surpreendido com a situação.

“Fiquei machucado. Nesse dia eu até chorei, porque era um momento que acabou comigo. Estou contando porque é algo que ficou preso dentro de mim por três anos”, completou o influenciador.

Chulipa também exibiu capturas de tela de uma suposta conversa entre ele e Carlinhos Maia no Instagram. Em uma das mensagens, o humorista teria escrito que não haveria compromisso, reforçando a natureza do encontro.

O influencer disse ainda que, após os dias seguintes, as conversas cessaram, deixando-o com sensação de uso e arrependimento. “Continuamos conversando pelo Instagram por um ou dois dias, depois nunca mais ele me mandou mensagem. Eu me senti muito usado”, afirmou.