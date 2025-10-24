24/10/2025
Universo POP
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença

Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’

Chulipa explicou que decidiu revelar a história após guardar o segredo por anos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O influenciador digital Chulipa, conhecido por vídeos de humor nas redes sociais, fez uma revelação polêmica sobre seu passado envolvendo o também influenciador Carlinhos Maia.

Em vídeo publicado no Instagram, Chulipa afirmou que teria tido seu primeiro contato íntimo com Carlinhos há cerca de três anos, período em que o humorista era casado com Lucas Guimarães. Segundo o influencer, o episódio aconteceu após uma festa organizada por Carlinhos e, desde então, ele se sentiu usado e magoado.

Chulipa explicou que decidiu revelar a história após guardar o segredo por anos/Foto: Reprodução

“Estou contando não por fama, porque já sou um cara conhecido, e sim porque estava preso em mim. E o Carlinhos está largado agora. Se eu soubesse que aconteceria isso, nunca teria ido naquele hotel”, disse Chulipa, explicando que decidiu falar sobre o caso por não conseguir mais guardar a situação em silêncio.

Ele contou que levou um presente como forma de gratidão pelo convite à festa e não tinha segundas intenções. No entanto, afirmou que o clima entre eles mudou rapidamente, e que se sentiu surpreendido com a situação.

“Fiquei machucado. Nesse dia eu até chorei, porque era um momento que acabou comigo. Estou contando porque é algo que ficou preso dentro de mim por três anos”, completou o influenciador.

VEJA TAMBÉM: Lucas Guimarães relembra o início da relação com Carlinhos Maia: “Senti algo diferente”

Chulipa também exibiu capturas de tela de uma suposta conversa entre ele e Carlinhos Maia no Instagram. Em uma das mensagens, o humorista teria escrito que não haveria compromisso, reforçando a natureza do encontro.

O influencer disse ainda que, após os dias seguintes, as conversas cessaram, deixando-o com sensação de uso e arrependimento. “Continuamos conversando pelo Instagram por um ou dois dias, depois nunca mais ele me mandou mensagem. Eu me senti muito usado”, afirmou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost