Jorge Viana resgata encontro com Dino em voo: “Em segurança, porque aqui tem o nosso campeão”

Presidente da Apex e ex-governador compartilhou vídeo de 2024 com o fisiculturista acreano, agora campeão do Mr. Olympia 2025

O presidente da Apex e ex-governador do Acre, Jorge Viana, relembrou nesta segunda-feira (20) um encontro especial com o fisiculturista Ramon Dino, que recentemente conquistou o título mundial do Mr. Olympia 2025 na categoria Classic Physique.

No vídeo resgatado por Viana, gravado em dezembro de 2024 durante um voo de volta ao Acre para o recesso de fim de ano, o ex-governador aparece recebendo um abraço do atleta, conhecido mundialmente como “O Dinossauro do Acre”.

“No ano passado tive o privilégio de fazer esse vídeo e receber esse carinhoso abraço do nosso campeão Ramon Dino, num voo pro nosso Acre”, legendou Viana ao compartilhar o registro em suas redes sociais.

Relembre: Jorge Viana encontra Ramon Dino em voo e compartilha momento descontraído nas redes sociais

Jorge Viana e Ramon Dino se encontram durante voo e compartilham momento descontraído/Foto: Reprodução

Na ocasião, Viana destacou o talento e a importância do atleta para o esporte nacional: “A gente hoje vai com segurança, porque tem o Ramon Dino, nosso campeão. O cara é o maior fisiculturista do Brasil, orgulha a gente.”

Ramon Dino, que já colecionava títulos e reconhecimento internacional, agora acrescenta à sua trajetória a conquista máxima do fisiculturismo, reforçando seu papel de inspiração para atletas de todo o país.

Veja o vídeo

