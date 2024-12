Jorge Viana encontra Ramon Dino em voo e compartilha momento descontraído nas redes sociais

O ex-governador do Acre, Jorge Viana, compartilhou um momento descontraído com seus seguidores ao gravar um vídeo durante um voo, na noite desta sexta-feira (20). Viana, que estava a caminho de casa para o recesso de final de ano, teve a surpresa de encontrar o famoso fisiculturista Ramon Dino, um dos maiores nomes do esporte no Brasil e vice-campeão do Mr. Olympia na categoria Classic Physique.

O ex-governador elogiou o atleta, destacando a importância de Ramon Dino para o esporte nacional: “A gente hoje vai com segurança, porque tem o Ramon Dino, nosso campeão. O cara é o maior fisiculturista do Brasil, orgulha a gente.”

Viana, que tem uma trajetória política de destaque como ex-governador e ex-senador do Acre, também fez questão de expressar sua felicidade com a chegada do recesso: “O ano foi de muito trabalho e realizações, mas agora é hora de acalmar um pouco e reencontrar filhas, netas, neto, familiares e amigos”

Ramon Dino, por sua vez, é conhecido no mundo do fisiculturismo como “O Dinossauro do Acre” e continua a ser uma grande inspiração para os praticantes do esporte, especialmente pela sua impressionante performance em competições internacionais.

Veja o vídeo: