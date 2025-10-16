Justiça manda mulher acusada de matar o irmão com 37 facadas passar por exame de sanidade mental

A Justiça do Acre determinou que Camila Arruda Braz, de 37 anos, acusada de matar o próprio irmão, Ramon Arruda Braz, de 47, passe por um exame de insanidade mental. A decisão foi proferida pelo juiz Álesson Braz, titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar de Rio Branco, após pedido da defesa da acusada.

O exame psiquiátrico tem o objetivo de verificar se Camila possuía plena capacidade de compreender o caráter criminoso de seus atos no momento do homicídio. Com a decisão, o processo ficará suspenso até a conclusão do laudo pericial, que será determinante para definir se ela poderá ser levada a julgamento.

O crime ocorreu na tarde de 3 de junho deste ano, dentro da residência da família, localizada na Avenida Noroeste, no Conjunto Tucumã, em Rio Branco. De acordo com as investigações, Camila teria chamado o irmão para consertar um ventilador, e, enquanto ele estava de costas, o atacou com uma faca, desferindo 37 golpes, sem que houvesse chance de defesa.

RELEMBRE O CASO: MPAC denuncia mulher suspeita de matar o próprio irmão com mais de 30 facadas

Após o ataque, a acusada fugiu a pé levando a filha, de seis anos, mas foi presa em flagrante nas proximidades do bairro, com manchas de sangue pelo corpo. A faca utilizada no crime foi encontrada jogada em uma calçada próxima à residência. No imóvel, também moravam a mãe dos irmãos e a criança.

Durante o depoimento à polícia, Camila afirmou ter sofrido um surto, alegando que acreditava que o irmão estaria abusando de sua filha, o que não foi confirmado pelas investigações. A Justiça converteu a prisão em preventiva e determinou que ela fosse mantida em cela isolada, além de ser avaliada por uma equipe médica.

O Ministério Público apresentou denúncia que foi aceita pela Justiça, tornando Camila ré por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima. A conclusão do laudo psiquiátrico será o próximo passo para que o processo avance e a Justiça decida se a acusada será ou não submetida a júri popular.