Mãe cola dominós no cabelo do filho para “Dia do Cabelo Maluco” e sem querer arranca o couro ao retirar peças

Uma brincadeira escolar terminou em susto e viralizou nas redes sociais. Durante a comemoração do “Dia do Cabelo Maluco”, uma mãe decidiu colar peças de dominó no cabelo do filho para participar da atividade de forma criativa. No entanto, o que era para ser divertido acabou se tornando um problema.

Ao tentar retirar as peças, parte do cabelo da criança foi arrancada, deixando o menino careca em algumas áreas da cabeça. O episódio gerou grande repercussão na internet, com milhares de comentários sobre os riscos de utilizar produtos inadequados em brincadeiras infantis. Muitos usuários destacaram que a segurança deve estar sempre em primeiro lugar, mesmo em momentos de descontração.

Especialistas em educação infantil alertam que a criatividade é essencial no aprendizado, mas deve vir acompanhada de cuidado e atenção, evitando práticas que possam causar dor, ferimentos ou traumas nas crianças.

Apesar do susto, o menino passa bem e a família informou que está tomando os devidos cuidados para que o cabelo volte a crescer normalmente.