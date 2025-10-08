Mulher morre após desabamento em restaurante do chef Fogaça, do MasterChef Brasil

A tragédia que atingiu o restaurante Jamile, na Bela Vista, região central de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (8), resultou na morte de uma mulher. A vítima, ainda não identificada, sofreu uma parada cardiorrespiratória após ser retirada dos escombros e não resistiu, segundo o Corpo de Bombeiros.

O desabamento ocorreu por volta das 12h e atingiu parte do mezanino do restaurante, localizado na Rua 13 de Maio, 647. No momento do colapso, o local estava em funcionamento. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), oito pessoas foram atingidas — seis ficaram soterradas, cinco foram socorridas com ferimentos e uma mulher morreu no local. Outras duas pessoas receberam atendimento por abalo psicológico.

“Ela já estava há um tempo em parada cardiorrespiratória e, mesmo após inúmeras tentativas de reanimação pelos médicos, foi necessário atestar o óbito”, relatou a tenente Olívia Perrone Cazo, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Equipes dos bombeiros, Samu, Polícia Militar, Defesa Civil e Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) foram mobilizadas para o resgate. Quatro das vítimas foram encaminhadas a unidades de pronto atendimento próximas, entre elas as UPAs Vergueiro e Vila Mariana. Segundo os bombeiros, os feridos apresentavam escoriações, dores nas costas e dificuldade para respirar.

VEJA TAMBÉM: Restaurante do chef Henrique Fogaça desaba após explosão de gás no Centro de SP

Inicialmente, circulou a informação de que o acidente teria sido causado por uma explosão de gás, mas essa hipótese foi descartada pela corporação. O restaurante possuía o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em dia.

O estabelecimento tem cardápio assinado pelo chef Henrique Fogaça, conhecido por integrar o júri do programa MasterChef Brasil, da Band. Em nota, Fogaça lamentou profundamente o ocorrido e manifestou solidariedade às vítimas e seus familiares.

“Minha principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos. Estou acompanhando de perto as investigações, mesmo fora do país”, afirmou o chef. Ele também esclareceu que não possui vínculo societário com o restaurante, atuando apenas na criação e assinatura do cardápio.