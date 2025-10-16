Pecuarista encontrado morto com dois tiros no rosto morava sozinho em fazenda no Acre

O pecuarista Paulo César Castelan Klippel, de 53 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (15) em uma propriedade na zona rural de Plácido de Castro, interior do Acre. A vítima apresentava dois disparos no rosto, segundo informou a Polícia Civil.

VEJA MAIS: Polícia encontra cápsulas de pistola próximo ao corpo de pecuarista que foi morto no interior do Acre

O crime ocorreu em uma área às margens da Rodovia AC-475. Autoridades destacaram que Klippel morava sozinho, o que pode dificultar a apuração do caso, já que não havia testemunhas próximas no momento do ataque.

De acordo com o delegado responsável pelo município, Leandro Lucas, a investigação ainda está em estágio inicial. “Os investigadores estiveram no local ontem e estão condensando as informações colhidas”, afirmou.

A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para produzir os laudos periciais que ajudarão a esclarecer as circunstâncias do crime. O delegado ressaltou que, para não prejudicar as investigações, detalhes sobre suspeitos ou motivação não serão divulgados neste momento. A Polícia Civil segue trabalhando para identificar os responsáveis pelo homicídio.