16/10/2025
Universo POP
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe

Pecuarista encontrado morto com dois tiros no rosto morava sozinho em fazenda no Acre

Paulo César Castelan Klippel, de 53 anos, foi localizado sem vida nesta quarta-feira (15)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O pecuarista Paulo César Castelan Klippel, de 53 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (15) em uma propriedade na zona rural de Plácido de Castro, interior do Acre. A vítima apresentava dois disparos no rosto, segundo informou a Polícia Civil.

VEJA MAIS: Polícia encontra cápsulas de pistola próximo ao corpo de pecuarista que foi morto no interior do Acre

O crime ocorreu em uma área às margens da Rodovia AC-475. Autoridades destacaram que Klippel morava sozinho, o que pode dificultar a apuração do caso, já que não havia testemunhas próximas no momento do ataque.

Paulo César Castelan Klippel, de 53 anos, foi localizado sem vida nesta quarta-feira (15)/Foto: Reprodução

De acordo com o delegado responsável pelo município, Leandro Lucas, a investigação ainda está em estágio inicial. “Os investigadores estiveram no local ontem e estão condensando as informações colhidas”, afirmou.

A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para produzir os laudos periciais que ajudarão a esclarecer as circunstâncias do crime. O delegado ressaltou que, para não prejudicar as investigações, detalhes sobre suspeitos ou motivação não serão divulgados neste momento. A Polícia Civil segue trabalhando para identificar os responsáveis pelo homicídio.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost