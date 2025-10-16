Polícia encontra cápsulas de pistola próximo ao corpo de pecuarista que foi morto no interior do Acre

O pecuarista Paulo César Castelan Klippel, de 53 anos, conhecido como “Cesinha”, foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira (15), dentro de sua propriedade localizada na Rodovia AC-475, zona rural de Plácido de Castro, no interior do Acre.

SAIBA MAIS: Pecuarista é executado a tiros em propriedade rural no interior do Acre; ninguém foi preso

De acordo com informações da Polícia Militar, moradores da região relataram ter ouvido disparos por volta da manhã. O corpo da vítima, no entanto, só foi encontrado no período da tarde, caído ao lado da residência. No local, os policiais encontraram várias cápsulas de pistola, o que indica que os disparos foram efetuados a curta distância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe apenas constatou o óbito. A área foi isolada pelos militares da 3ª Companhia da PM de Plácido de Castro até a chegada da perícia.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) se deslocaram de Rio Branco para realizar os levantamentos e remover o corpo. A Delegacia de Polícia Civil do município já iniciou as investigações para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.

Paulo César era bastante conhecido na região por sua atuação na pecuária. A polícia trabalha com a hipótese de execução e segue em diligências para localizar os autores do homicídio.