Prefeitura diz que banho forçado em aluno seguiu protocolos pedagógicos; veja nota oficial

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, emitiu nesta quarta-feira (15) um comunicado oficial sobre o caso envolvendo um aluno de quatro anos da Escola Municipal de Educação Infantil Menino Jesus, que teria sido despido e banhado à força durante uma crise emocional.

De acordo com a nota, após receber a representação da família, a Prefeitura instaurou imediatamente uma sindicância para apurar a conduta da equipe pedagógica e as circunstâncias do ocorrido. A análise incluiu oitiva dos profissionais da escola e revisão dos relatos da situação.

Segundo a gestão municipal, os procedimentos adotados foram considerados adequados e condizentes com os protocolos pedagógicos para a Educação Infantil. A Prefeitura afirma que a intervenção foi necessária para garantir o bem-estar do próprio aluno e da turma, e que a comunicação com a família ocorreu de forma imediata e transparente.

O órgão reforça seu compromisso com uma educação humanizada, inclusiva e segura, destacando que todos os profissionais da rede são orientados a agir com ética e responsabilidade, respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Secretaria de Educação e a direção da escola afirmam ainda que permanecem em diálogo com os pais para garantir um retorno acolhedor ao ambiente escolar e oferecer suporte à família. O caso também foi comunicado ao Conselho Tutelar.

Nota Oficial da Prefeitura de Brasiléia:

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vem a público prestar esclarecimentos sobre um incidente ocorrido no dia 06 de outubro na Escola Municipal de Educação Infantil Menino Jesus, envolvendo um aluno de 4 anos.

Diante de uma representação recebida por parte da família do aluno, a Prefeitura instaurou imediatamente um procedimento de sindicância para averiguar a conduta da equipe pedagógica e as circunstâncias do ocorrido. Após uma análise criteriosa dos fatos, que incluiu a oitiva dos profissionais da escola e a análise dos relatos, a gestão municipal concluiu que os procedimentos adotados pela unidade de ensino foram adequados e seguiram os protocolos pedagógicos para a Educação Infantil.

O fato em questão envolveu um aluno novo na unidade educacional (aproximadamente dois meses de matrícula) que apresentou uma crise comportamental aguda, demandando uma intervenção para garantir seu próprio bem-estar e o da turma. A equipe escolar, com o intuito de acalmar a criança, utilizou uma abordagem de cuidado que faz parte das práticas rotineiras em unidades que atendem esta faixa etária. A comunicação com a família foi realizada de forma imediata e transparente.

A Prefeitura de Brasiléia reafirma seu total compromisso com uma educação humanizada, inclusiva e segura para todas as crianças. Nossos profissionais são orientados a agir sempre com zelo, ética e responsabilidade, visando o desenvolvimento integral dos alunos. Todos os protocolos de manejo de crises e de cuidados são pautados no respeito e na busca pelo melhor interesse da criança, em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O caso também foi comunicado ao Conselho Tutelar, órgão competente para acompanhar a situação e garantir que todos os direitos da criança sejam preservados, inclusive no âmbito familiar. A Secretaria de Educação e a direção da escola permanecem em diálogo aberto com os pais para assegurar um retorno acolhedor ao ambiente escolar e oferecer todo o suporte necessário à família.

A gestão municipal aproveita a oportunidade para reforçar a confiança no corpo de profissionais da rede de ensino de Brasiléia e para tranquilizar a comunidade de que todos os procedimentos nas escolas municipais passam por constante avaliação e seguem as mais rigorosas normas de segurança e cuidado infantil.