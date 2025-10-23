Quem é a ex-bailarina do Faustão que foi presa e será musa do Carnaval

Natacha Horana virou assunto nas redes sociais após ser liberada da prisão neste mês de outubro. A mulher ficou presa por quatro meses e agora, em liberdade, recebeu a um convite para desfilar no Carnaval de São Paulo de 2026.

Para quem não sabe, Natacha é uma bailarina, atriz e influenciadora que ficou conhecida por fazer parte da equipe de balé do Domingão do Faustão entre 2015 e 2021. Por conta da fama no programa dominical, ela desfilou diversas vezes no Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Ela foi musa na Gaviões da Fiel em São Paulo e na Unidos de Vila Isabel e na Mocidade Independente de Padre Miguel no Rio de Janeiro. Entretanto, em 2025, ela não participou da folia pois estava presa.

A bailarina foi condenada sob acusação de lavagem de dinheiro e suposto envolvimento com organizações criminosas em novembro de 2024. Ela ficou quatro meses presa e foi solta em março. Atualmente, ela responde o processo em liberdade. A Justiça de São Paulo revogou a prisão por reconhecer a ausência de indícios que ligassem Natacha aos crimes investigados.

Fora da prisão, a influenciadora emagreceu 12 kg e se prepara para desfilar pela Gaviões da Fiel em 2026. Além disso, investe na carreira de escritora, buscando dar ” voz às mulheres presas em silêncio”, anuncia nas redes socias.