Acre confirma primeiro caso de Mpox no interior e autoridades inicia rastreamento de contatos

O Acre registrou o primeiro caso de Mpox no interior do estado. O paciente procurou atendimento no Hospital Geral de Brasiléia, localizado no Vale do Alto Acre, após apresentar sintomas compatíveis com a doença.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o paciente é um estudante de medicina que cursa a graduação na cidade boliviana de Cobija, capital do Departamento de Pando. Antes do diagnóstico, ele também esteve recentemente no estado de São Paulo.

De acordo com a secretária adjunta de Saúde, Ana Cristina Moraes, o paciente recebeu atendimento médico, iniciou tratamento e permanece em isolamento. As autoridades sanitárias também começaram a identificar e acompanhar as pessoas que tiveram contato com ele.

“Foi medicado e isolado, mas estamos monitorando as pessoas que mantiveram contato com ele, que testou positivo para a doença”, afirmou a gestora em entrevista a uma emissora de televisão local.

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A Mpox, doença viral que ficou conhecida popularmente como varíola dos macacos, pode ser transmitida por meio do contato direto com pessoas infectadas, lesões na pele, secreções respiratórias ou objetos contaminados. O vírus também pode ser transmitido pelo contato próximo ou íntimo entre indivíduos.

Entre os sintomas mais comuns estão febre, dor de cabeça, dores musculares, fadiga, aumento dos linfonodos e o aparecimento de erupções ou lesões na pele e nas mucosas.

A Sesacre orienta que pessoas que apresentem sintomas suspeitos procurem atendimento em unidades de saúde para avaliação médica. A recomendação também é evitar contato físico com outras pessoas e não compartilhar objetos pessoais enquanto houver suspeita da doença.