Acre inaugura primeira etapa de nova maternidade em Rio Branco nesta segunda

O governo do Acre inaugura, nesta segunda-feira (30), a primeira etapa da nova maternidade de Rio Branco. A unidade, localizada no Segundo Distrito da capital, representa um avanço na estrutura da rede pública de saúde voltada ao atendimento materno-infantil.

Nesta fase inicial, o espaço será destinado principalmente ao acompanhamento de gestantes, com foco em casos de maior complexidade. A proposta é ampliar o acesso a serviços especializados e reduzir a sobrecarga em outras unidades da capital.

A nova maternidade foi projetada com estrutura moderna e segue padrões exigidos para unidades hospitalares, incluindo organização de fluxos internos, controle de infecção e ambientes mais adequados para pacientes e profissionais.

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Quando concluída, a unidade deve contar com cerca de 150 leitos, além de salas específicas para pré-parto, parto e pós-parto, centro cirúrgico e unidades de terapia intensiva adulta e neonatal.

Além disso, a expectativa é que o atendimento alcance centenas de pacientes por dia já na fase inicial, com possibilidade de ampliação conforme a obra for finalizada.

Na mesma agenda, o governo também deve anunciar a construção de uma policlínica no Segundo Distrito. A nova unidade será voltada para atendimentos especializados e deve reforçar a oferta de serviços de saúde na capital.

A entrega da maternidade e o anúncio da policlínica fazem parte de uma estratégia de ampliação da rede pública, com foco na melhoria do atendimento e no fortalecimento da assistência à população acreana.

Com informações Agência de Notícias do Acre