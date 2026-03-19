19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Acre lidera ranking de eficiência no combate à violência contra a mulher

Com mais de 5,8 mil processos em tramitação, o Tribunal de Justiça do Acre consolida rede de proteção que une tecnologia e acolhimento humano

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Acre lidera ranking de eficiência no combate à violência contra a mulher
Com mais de 5,8 mil processos em tramitação, o Tribunal de Justiça do Acre consolida rede de proteção que une tecnologia e acolhimento humano/ Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) alcançou um patamar de excelência reconhecido em todo o Brasil. De acordo com o ranking Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Judiciário acreano figura entre os mais rápidos do país na concessão de medidas protetivas de urgência. Enquanto a Lei Maria da Penha estipula um prazo de até 48 horas, o Acre entrega o serviço em um tempo médio inferior a um dia.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A eficiência nos números reflete uma realidade crescente: a confiança das mulheres no sistema de proteção. Em 2020, o estado registrou 2.247 medidas concedidas; em 2025, esse número saltou para 5.055, um aumento de mais de 120% em seis anos. Atualmente, o tribunal mantém 5.827 processos ativos relacionados à violência doméstica.

Mecanismos que Salvam Vidas As medidas protetivas são ferramentas que garantem o afastamento do agressor, proibição de contato e proteção patrimonial antes mesmo do fim do processo. Para garantir que a decisão do juiz não seja apenas um papel, o sistema conta com o apoio da Patrulha Maria da Penha, que realiza visitas periódicas, e o Botão do Pânico, dispositivo que envia a localização da vítima em tempo real para a polícia em caso de ameaça.

Acre lidera ranking de eficiência no combate à violência contra a mulher

Justiça em Números” confirma o Acre como referência nacional na agilidade de proteção às mulheres sob risco iminente./Foto: Reprodução

O rigor da lei também se faz presente. Recentemente, a Câmara Criminal negou a apelação de um homem em Senador Guiomard que, mesmo separado há um ano, descumpriu a medida e ameaçou a ex-companheira de morte. Ele foi condenado a sete meses de detenção, reforçando que o descumprimento gera prisão imediata.

Acolhimento Além da Sentença A atuação do TJAC vai além das salas de audiência. Por meio de programas como o Ceavi e o projeto COMV-Vida, o tribunal oferece atendimento psicológico e encaminhamento para capacitação profissional. Um exemplo de sucesso é o Programa Impacta Mulher, que oferece cursos como o de corte de cabelo, permitindo que a vítima alcance autonomia financeira para romper o vínculo com o agressor.

LEIA TAMBÉM: 

Acre conquista quase metade das vagas do Norte em programa de liderança feminina

Horas de terror: mulher é sequestrada, agredida e mantida presa pelo ex

“Prefeito não sabe ouvir críticas”, diz vereadora após reunião com pais atípicos

O tribunal também lançou o programa EWA, focado na proteção de suas próprias magistradas e servidoras, e o Conscientização pela Paz no Lar, que leva educação sobre igualdade de gênero para as escolas.

A mensagem das autoridades é clara: a informação e a denúncia são as armas mais fortes contra a violência. A Lei Maria da Penha alcança todos os tipos de relacionamentos domésticos, incluindo casos de agressões entre pais e filhos.

Denuncie: Ligue 180.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.