18/03/2026
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Acre participa de fórum da Amazônia Legal e avança em pautas indígenas estratégicas

Estado articula projetos, captação de recursos e fortalecimento de políticas públicas para povos indígenas

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Acre participa de fórum da Amazônia Legal e avança em pautas indígenas estratégicas
Estado articula projetos, captação de recursos e fortalecimento de políticas públicas para povos indígenas/ Foto: Diego Gurgel/Secom

O Fórum de Governadores da Amazônia Legal reuniu representantes dos estados da região em São Luís (MA), entre os dias 16 e 17 de março, para discutir pautas estratégicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à integração regional.

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Durante o encontro, a secretária de Povos Indígenas do Acre, Francisca Arara, que coordena a Câmara Setorial de Povos Indígenas do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, conduziu debates sobre políticas públicas voltadas às comunidades indígenas da região.

A participação dos nove estados na Câmara Setorial permite articulação conjunta para captação de recursos e fortalecimento da governança, com foco na ampliação de políticas públicas voltadas às aldeias distribuídas nos municípios acreanos.

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Durante a reunião, foram aprovadas iniciativas relacionadas à estruturação institucional das secretarias estaduais de povos indígenas, capacitação de equipes técnicas, além da destinação de recursos para implementação de planos de gestão territorial e ambiental. Também foi discutida a aquisição de equipamentos para apoiar ações nos territórios indígenas.

Entre os projetos apresentados, destaque para o Projeto Ybirá, que busca apoio junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e ao Fundo Amazônia. A proposta tem como objetivo fortalecer a estrutura das secretarias estaduais e ampliar a capacidade de execução de políticas públicas voltadas às comunidades indígenas.

O fórum integra a agenda permanente de articulação entre os estados da Amazônia Legal e tem como foco a construção de estratégias conjuntas para o desenvolvimento regional, com atenção às especificidades sociais, ambientais e culturais da região.

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