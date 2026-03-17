17/03/2026
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Acreano é cofundador de startup de saúde avaliada em R$ 36 milhões

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Acreano é cofundador de startup de saúde avaliada em R$ 36 milhões
Abrahão Antônio Izídio Fecury/ Foto: Reprodução

O acreano Abrahão Antônio Izídio Fecury desponta no cenário de inovação como um dos cofundadores da Eles, healthtech voltada à saúde masculina que chega ao mercado avaliada em cerca de R$ 36 milhões. A plataforma conecta pacientes, médicos e farmácias de manipulação para tratamentos como queda capilar, emagrecimento e ejaculação precoce, com atendimento digital.

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Formado pela Universidade de Brasília (UnB) e com passagem pela advocacia empresarial, Abrahão hoje lidera áreas estratégicas da startup, que projeta faturar até R$ 12 milhões anuais até 2026 e já mira expansão internacional.

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Descendente da tradicional família Fecury — presente na história comercial de Rio Branco desde 1915 , ele representa uma nova geração de empreendedores que alia origem, formação sólida e visão de futuro. A empresa, criada em 2024, também prepara o lançamento da Elas, plataforma voltada à saúde feminina.

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