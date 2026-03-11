11/03/2026
Acrelândia estabelece meta mensal de visitas domiciliares para atualizar Cadastro Único

Cadastradores deverão realizar pelo menos 25 atendimentos por mês para ampliar busca ativa de famílias

De acordo com a medida, cada cadastrador deverá realizar pelo menos 25 visitas domiciliares por mês. Foto: Reprodução

Famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Acrelândia devem receber mais visitas domiciliares da equipe do Cadastro Único. Uma portaria publicada pela Secretaria Municipal de Assistência Social estabeleceu metas mensais de atendimentos nas residências, com o objetivo de atualizar cadastros e ampliar o acesso da população aos programas sociais do governo federal. As informações são do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (11).

De acordo com a medida, cada cadastrador deverá realizar pelo menos 25 visitas domiciliares por mês. Atualmente, o setor conta com três profissionais, o que estabelece uma meta global mensal de 75 atendimentos.

As visitas devem priorizar famílias com cadastro desatualizado, pessoas em situação de vulnerabilidade social, casos encaminhados pela rede socioassistencial e ações de busca ativa definidas pela coordenação do setor.

A Secretaria de Assistência Social também informou que o cumprimento das metas será acompanhado por meio de relatórios mensais de produtividade, elaborados pela coordenação do Cadastro Único. Caso algum profissional não consiga atingir a meta estabelecida, será necessário apresentar justificativa formal à secretaria.

