Alunos e amigos prestam homenagem ao professor Carlos Henrique em Sena Madureira

Um momento de profunda emoção marcou a tarde desta quarta-feira (18) em Sena Madureira. Alunos, amigos e colegas se reuniram em frente à Escola Dom Júlio Mattioli para prestar uma homenagem ao professor Carlos Henrique Espíndola, que morreu após complicações causadas por uma pancreatite.

Com cartazes, aplausos e muita emoção, o ato reuniu pessoas que tiveram suas vidas tocadas pelo educador. O silêncio respeitoso, quebrado apenas pelas palmas, traduziu o sentimento coletivo de gratidão e saudade. Durante a homenagem, não faltaram lágrimas e relatos emocionados. Amigos e alunos destacaram o quanto o professor era querido e o impacto positivo que deixou na comunidade escolar.

Carlos Henrique era reconhecido pelo carinho com que tratava os alunos e pela dedicação à educação. Mais do que ensinar conteúdos, ele construía laços, incentivava sonhos e se fazia presente na vida dos estudantes de forma única.

A despedida, embora marcada pela dor, também foi um reflexo do legado construído por Carlos Henrique, um legado que permanece vivo na memória de cada aluno, colega e amigo que teve o privilégio de conhecê-lo.