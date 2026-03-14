14/03/2026
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Após acusação de comentário racista em chat de debate da Ufac, professora se retrata: “Fui infeliz”

No comunicado, também destacou sua trajetória de cerca de 30 anos como professora da universidade

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Na nota divulgada em suas redes sociais, Maria de Jesus reconheceu que o comentário foi inadequado
Na nota divulgada em suas redes sociais, Maria de Jesus reconheceu que o comentário foi inadequado | Foto: Reprodução

Uma professora da Universidade Federal do Acre divulgou uma nota pública de retratação após a repercussão de um comentário feito durante a transmissão online do debate entre candidatos à reitoria da instituição.

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A manifestação ocorreu depois que a docente Maria de Jesus Morais escreveu no chat do YouTube durante o evento transmitido pela UfacTV, uma frase interpretada como de cunho racista, direcionada à professora Almecina Balbino Ferreira, candidata ao cargo de vice-reitora na eleição para a gestão 2026–2030. A mensagem provocou reações de integrantes da comunidade acadêmica e de entidades civis.

Pedido público de desculpas

Na nota divulgada em suas redes sociais, Maria de Jesus reconheceu que o comentário foi inadequado e pediu desculpas à professora citada e à comunidade acadêmica acreana.

“Venho, por meio desta nota, manifestar minhas sinceras desculpas à professora Dra. Almecina Balbino Ferreira e a toda comunidade acadêmica e acreana pelo comentário que escrevi no chat durante o debate para a Reitoria da Universidade Federal do Acre (Ufac)”, afirmou.

A docente afirmou que, no momento do debate, entendeu o espaço do chat como um ambiente de manifestações paralelas às discussões transmitidas, mas reconheceu o erro após a repercussão do caso.

“Reconheço que fui infeliz em um comentário publicado no chat do YouTube (…) Ressalto que não tive a intenção de disseminar qualquer forma de racismo ou desrespeito em relação a qualquer pessoa”, declarou.

No comunicado, também destacou sua trajetória de cerca de 30 anos como professora da universidade e afirmou estar aberta ao diálogo e a prestar esclarecimentos.

O episódio ocorreu durante o processo eleitoral que definirá a nova gestão da universidade para o quadriênio 2026–2030. Após a circulação do comentário, a própria Ufac divulgou uma nota de repúdio a manifestações consideradas racistas registradas durante a transmissão.

 

 

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