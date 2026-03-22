22/03/2026
ContilPop
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas

Após agenda de trabalho no Alto Acre, Mailza é clicada filmando plantas em Xapuri

Após uma agenda com mulheres produtoras rurais, mães atípicas, ativistas sociais e políticas, Mailza foi flagrada filmando as Rosas do Deserto

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Após agenda de trabalho no Alto Acre, Mailza é clicada filmando plantas em Xapuri
A vice-governadora Mailza Assis foi flagrada filmando Rosas do Deserto durante agenda institucional/ Foto: ContilNet

Há pouco mais de uma semana a segunda mulher na história a governar o estado do Acre, Mailza Assis, atual vice-governadora, e a partir do dia 2 de abril governadora legítima e titular dos acreanos, é conhecida pelos que a cercam por sua discrição, disciplina e inteligência.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Mailza é pedagoga por formação, com MBA em gestão pública. Foi senadora da República e é atualmente secretaria estadual de assistência social e direitos humanos, conciliando uma agenda institucional e familiar intensa e compromissada.

Após agenda de trabalho no Alto Acre, Mailza é clicada filmando plantas em Xapuri

Após uma agenda com mulheres produtoras rurais, mães atípicas, ativistas sociais e políticas, Mailza foi flagrada filmando as Rosas do Deserto/ Foto: ContilNet

E é nessa rotina entre a reuniões de trabalho, encontros com pessoas comuns e militância social e política que em muitos momentos ela traduz sua sensibilidade na relação afetiva que mantém com plantas, entre elas Rosas do Deserto e Cactos.

Após uma agenda com mulheres produtoras rurais, mães atípicas, ativistas sociais e políticas, Mailza foi flagrada filmando as Rosas do Deserto no jardim de uma residência no município de Xapuri, na manhã deste sábado (21) quando esteve no local para cumprir agenda institucional pelo aniversário de 121 anos do município.

LEIA TAMBÉM: 

Operação Mute apreende celulares durante revista no presídio de Sena Madureira

Câmara de Sena fecha contrato de mais de meio milhão para combustíveis; veja detalhes

Com emenda de Socorro Neri, Ufac lança Olimpíada de Redação sobre Justiça Climática e Democracia

Quem a conhece de perto destaca o perfil meticuloso da vice de Gladson Camelí, tanto na vida pessoal quanto profissional.

“Mailza é detalhista e extremamente sistemática em tudo que faz. O Acre terá uma mulher que honra cada missão que assume, e todos terão a oportunidade de conhecer e reconhecer a competência da Mailza”, disse um político acreano que compartilha a vida política da progressista desde a época em que ela foi senadora da República.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.