Após agenda de trabalho no Alto Acre, Mailza é clicada filmando plantas em Xapuri

Há pouco mais de uma semana a segunda mulher na história a governar o estado do Acre, Mailza Assis, atual vice-governadora, e a partir do dia 2 de abril governadora legítima e titular dos acreanos, é conhecida pelos que a cercam por sua discrição, disciplina e inteligência.

Mailza é pedagoga por formação, com MBA em gestão pública. Foi senadora da República e é atualmente secretaria estadual de assistência social e direitos humanos, conciliando uma agenda institucional e familiar intensa e compromissada.

E é nessa rotina entre a reuniões de trabalho, encontros com pessoas comuns e militância social e política que em muitos momentos ela traduz sua sensibilidade na relação afetiva que mantém com plantas, entre elas Rosas do Deserto e Cactos.

Após uma agenda com mulheres produtoras rurais, mães atípicas, ativistas sociais e políticas, Mailza foi flagrada filmando as Rosas do Deserto no jardim de uma residência no município de Xapuri, na manhã deste sábado (21) quando esteve no local para cumprir agenda institucional pelo aniversário de 121 anos do município.

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Quem a conhece de perto destaca o perfil meticuloso da vice de Gladson Camelí, tanto na vida pessoal quanto profissional.

“Mailza é detalhista e extremamente sistemática em tudo que faz. O Acre terá uma mulher que honra cada missão que assume, e todos terão a oportunidade de conhecer e reconhecer a competência da Mailza”, disse um político acreano que compartilha a vida política da progressista desde a época em que ela foi senadora da República.