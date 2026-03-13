Após perder o marido para câncer, professora no Acre transforma luto em livro sobre fé e amor eterno

A dor da perda do marido se transformou em literatura para a professora Cesária Édina dos Santos, que lançou nesta sexta-feira (13) o livro Um amor infinito, muito além da vida, em Rio Branco.

Servidora da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre, Cesária contou que a obra nasceu após a morte do esposo, Bruno Takeshi Okamura, vítima de um câncer agressivo em novembro de 2024. Segundo ela, a escrita foi uma forma de lidar com o luto e compartilhar uma mensagem de fé e esperança.

“A morte não existe para aqueles que creem em Deus e no amor que ultrapassa as barreiras do tempo. Quando perdemos alguém que amamos, na verdade entregamos essa pessoa a Deus”, afirmou a autora durante o lançamento.

O evento ocorreu no auditório da Secretaria de Educação (SEE) e integrou as atividades do Mês da Mulher promovidas pela instituição. Durante o lançamento, a professora Cesária explicou que o livro nasceu a partir de uma experiência pessoal profunda, relacionada à perda de seu esposo, Bruno Okamura, que faleceu em novembro de 2024 após ser diagnosticado com um câncer agressivo, pouco tempo depois de concluir o curso de medicina.

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“A escrita deste livro foi inspirada em um sonho e finalizei a obra em apenas três dias. Sinto que foi uma inspiração divina. Mesmo diante do luto, a dor ainda parece muito presente, mas o livro busca mostrar que o amor verdadeiro é eterno e que as pessoas que amamos continuam presentes em um plano espiritual”, relatou.

Segundo a autora, a principal mensagem da obra é fortalecer a fé e a esperança diante da perda de alguém querido. “A morte não existe para aqueles que creem em Deus e no amor que ultrapassa as barreiras do tempo. Quando perdemos alguém que amamos, na verdade, entregamos essa pessoa a Deus”, destacou.

Além de contar sua própria história de superação, a professora revelou que já trabalha em um novo livro, intitulado O pequeno príncipe da resiliência, que abordará a trajetória de seu filho, diagnosticado com autismo, TDAH e uma síndrome rara.

Com informações da Agência de Notícias do Acre