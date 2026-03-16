16/03/2026
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Aposentado de 82 anos é encontrado morto em via pública em Rio Branco; Polícia Civil deve investigar

Idoso é encontrado morto em via pública; perícia trabalha para identificar causas

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Idoso de 82 anos é encontrado morto em via pública
Francisco Gomes de Andrade foi localizado sem sinais vitais na Avenida Amadeo Barbosa, em Rio Branco/ Foto: ContilNet

O aposentado Francisco Gomes de Andrade, de 82 anos, foi encontrado morto na noite deste domingo (15), em via pública na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areial, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

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Segundo informações de populares, uma família retornava de um lanche nas proximidades quando se deparou com o idoso caído no meio da via. Preocupados, os moradores se aproximaram e chegaram a verificar se a vítima apresentava sinais vitais, porém, aparentemente, Francisco já não tinha pulsação.

Francisco Gomes de Andrade foi localizado sem sinais vitais na Avenida Amadeo Barbosa, em Rio Branco/ Foto: ContilNet

Diante da situação, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Uma ambulância de suporte avançado esteve no local e a equipe médica apenas pôde confirmar o óbito do idoso.

Conforme relato de uma parente, Francisco morava sozinho em uma residência localizada no bairro Recanto dos Buritis e costumava passar boa parte do tempo catando latinhas pela região.

Idoso de 82 anos é encontrado morto em via pública

Francisco Gomes de Andrade foi localizado sem sinais vitais na Avenida Amadeo Barbosa, em Rio Branco/ Foto: ContilNet

Policiais militares isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. Durante a análise inicial, o perito em criminalística não identificou sinais aparentes de violência no corpo da vítima. Entre as hipóteses levantadas estão atropelamento ou morte por causas naturais.

Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades poderão ajudar a esclarecer o que de fato ocorreu com o idoso.

Idoso de 82 anos é encontrado morto em via pública

Francisco Gomes de Andrade foi localizado sem sinais vitais na Avenida Amadeo Barbosa, em Rio Branco/ Foto: ContilNet

Após os procedimentos no local, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os exames cadavéricos que irão determinar a causa da morte.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

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