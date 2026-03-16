Aposentado de 82 anos é encontrado morto em via pública em Rio Branco; Polícia Civil deve investigar

O aposentado Francisco Gomes de Andrade, de 82 anos, foi encontrado morto na noite deste domingo (15), em via pública na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areial, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, uma família retornava de um lanche nas proximidades quando se deparou com o idoso caído no meio da via. Preocupados, os moradores se aproximaram e chegaram a verificar se a vítima apresentava sinais vitais, porém, aparentemente, Francisco já não tinha pulsação.

Diante da situação, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Uma ambulância de suporte avançado esteve no local e a equipe médica apenas pôde confirmar o óbito do idoso.

Conforme relato de uma parente, Francisco morava sozinho em uma residência localizada no bairro Recanto dos Buritis e costumava passar boa parte do tempo catando latinhas pela região.

Policiais militares isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. Durante a análise inicial, o perito em criminalística não identificou sinais aparentes de violência no corpo da vítima. Entre as hipóteses levantadas estão atropelamento ou morte por causas naturais.

Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades poderão ajudar a esclarecer o que de fato ocorreu com o idoso.

Após os procedimentos no local, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os exames cadavéricos que irão determinar a causa da morte.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

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