Apresentador critica presença de Flávio Bolsonaro em evento durante internação do pai na UTI

O apresentador Zé Eduardo criticou a participação do senador Flávio Bolsonaro em um evento político realizado no sábado (14), durante o lançamento da pré-candidatura de Marcos Rogério ao governo de Rondônia. A declaração foi feita durante o programa Giro Baiana.

Ao comentar o caso, Zé Eduardo questionou a postura do parlamentar diante da internação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Aí eu pergunto a você que tá me ouvindo agora: seu pai tá internado na UTI… e você vai fazer campanha e dançar. É campanha”, afirmou.

A crítica gerou debate durante a atração, com o jornalista Mateus Morais reforçando o posicionamento. “Meu pai podia estar na UTI e me pedisse pra eu ir pro carnaval, eu não ia. Por respeito a mim”, disse.

Durante a discussão, os comunicadores questionaram a priorização de compromissos políticos em momentos considerados delicados na vida pessoal. Para eles, situações familiares exigem maior cautela e sensibilidade por parte de figuras públicas.

Mateus Morais também destacou a responsabilidade associada ao cargo. “Ele tem que ter respeito a ele, como homem público, como pessoa, como filho”, completou o jornalista.

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A participação de Flávio Bolsonaro no evento e as declarações repercutiram nas redes sociais, ampliando o debate sobre conduta pública em meio a situações familiares de saúde.