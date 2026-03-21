21/03/2026
ContilPop
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas

Assessor de deputado do PL é preso com R$ 2,7 milhões

Flagrante em Brasília: assessor de deputado federal atuava como segurança de grupo que sacou R$ 2,7 milhões em agência

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Assessor de deputado do PL é preso com R$ 2,7 milhões
A Polícia Federal apreendeu R$ 2,7 milhões em espécie durante abordagem no centro da capital nesta sexta-feira (20)/ Foto: Reprodução

Um assessor lotado no gabinete do deputado federal Vinicius Carvalho (PL) está entre as quatro pessoas presas em flagrante pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (20). A ação policial resultou na apreensão de R$ 2,7 milhões em espécie. No momento da abordagem, o funcionário parlamentar atuava como “segurança” do grupo envolvido na movimentação financeira.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A prisão ocorreu imediatamente após o grupo realizar um saque milionário em uma agência bancária situada no centro da capital. Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, o montante foi retirado por um dos suspeitos e seria entregue aos outros três integrantes do grupo no momento da interceptação.

Logística e Investigação

A movimentação do grupo já estava sob monitoramento. Os investigados desembarcaram na cidade pouco antes da operação em um jato particular, detalhe que reforçou as suspeitas dos agentes federais. Após a abordagem e a constatação da posse do valor milionário sem justificativa imediata, todos os envolvidos foram conduzidos à sede da Polícia Federal.

LEIA TAMBÉM: 

“Nome de qualidade”: Hassem admite chance de Fernanda ser vice de Alan

Jovem com HIV denuncia constrangimento em unidade de saúde

Homem armado rouba moto de mulher no Centro de Cruzeiro do Sul

Os quatro suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de lavagem de dinheiro. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar a origem do recurso e o destino final do montante sacado em espécie.

A coluna Mirelle Pinheiro, responsável pela divulgação inicial do caso, informou que procurou o deputado federal Vinicius Carvalho para prestar esclarecimentos sobre a prisão de seu colaborador, porém não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.