Assessor de deputado do PL é preso com R$ 2,7 milhões

Um assessor lotado no gabinete do deputado federal Vinicius Carvalho (PL) está entre as quatro pessoas presas em flagrante pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (20). A ação policial resultou na apreensão de R$ 2,7 milhões em espécie. No momento da abordagem, o funcionário parlamentar atuava como “segurança” do grupo envolvido na movimentação financeira.

A prisão ocorreu imediatamente após o grupo realizar um saque milionário em uma agência bancária situada no centro da capital. Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, o montante foi retirado por um dos suspeitos e seria entregue aos outros três integrantes do grupo no momento da interceptação.

Logística e Investigação

A movimentação do grupo já estava sob monitoramento. Os investigados desembarcaram na cidade pouco antes da operação em um jato particular, detalhe que reforçou as suspeitas dos agentes federais. Após a abordagem e a constatação da posse do valor milionário sem justificativa imediata, todos os envolvidos foram conduzidos à sede da Polícia Federal.

LEIA TAMBÉM:

Os quatro suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de lavagem de dinheiro. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar a origem do recurso e o destino final do montante sacado em espécie.

A coluna Mirelle Pinheiro, responsável pela divulgação inicial do caso, informou que procurou o deputado federal Vinicius Carvalho para prestar esclarecimentos sobre a prisão de seu colaborador, porém não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.