Ativista social alerta sobre suspeita de homem oferecendo doces a criança em bairro da capital 

Um alerta feito pela ativista social Michele, integrante do Projeto Conexão do Bem, tem preocupado moradores do bairro Taquari, após o relato de uma possível abordagem suspeita envolvendo uma criança na noite desta terça-feira (17).

De acordo com informações repassadas à ativista, uma moradora contou que seu filho havia saído de casa para jogar futebol, quando retornou assustado, relatando que um homem, em uma motocicleta vermelha, teria oferecido bombons a ele.

Ainda segundo o relato, a criança só não aceitou o doce porque já havia sido orientada pela mãe a não receber nada de pessoas desconhecidas, atitude que pode ter evitado uma situação de risco.

Diante do ocorrido, Michele reforçou o alerta para pais e responsáveis da comunidade, destacando a importância de orientar as crianças sobre como agir diante de abordagens de estranhos.

A ativista também ressaltou que é fundamental ensinar os menores a não aceitarem alimentos, presentes ou qualquer tipo de objeto de desconhecidos, além de evitar conversas e sempre comunicar imediatamente um adulto de confiança ao perceber qualquer situação suspeita.

O caso serve de alerta para a população, principalmente em áreas residenciais, onde crianças costumam brincar nas ruas. A recomendação é que os responsáveis redobrem a atenção e mantenham diálogo constante com os filhos sobre segurança.

Até o momento, não há informações sobre a identificação do suspeito.

Um caso bem semelhante aconteceu no bairro recanto dos Buritis.

Uma criança de 8 anos deu entrada em estado grave no Pronto-Socorro de Rio Branco após comer um bombom possivelmente envenenado no início da noite deste domingo (15), na Rua da Caixa d’Água, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito da capital acreana.

Segundo informações repassadas pela mãe da criança, a senhora Salviana Leite de Souza, a menina estava brincando em via pública, próximo à residência da família, quando retornou para casa passando mal. Ao perceber que a filha não estava bem, a mãe perguntou o que ela havia ingerido.

A criança relatou que, durante um apagão registrado na região, um homem ainda não identificado se aproximou e entregou alguns bombons para ela. A menina contou que consumiu os doces e depois voltou a brincar normalmente.

Minutos depois, a criança começou a se sentir mal, apresentando sintomas preocupantes. Ela retornou para casa e contou à mãe o que havia acontecido. Preocupada com o estado da filha, Salviana acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local. Após os primeiros atendimentos e estabilização inicial do quadro clínico, a criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco apresentando falta de ar, taquicardia aumento da frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto e pupilas mióticas (contraídas), sintomas que podem indicar intoxicação.

Devido à gravidade do quadro, a menina foi levada às pressas para a emergência pediátrica da unidade de saúde, já que havia suspeita de possível overdose ou intoxicação por substância desconhecida.

Nossa equipe conversou com um profissional de saúde que acompanha o caso. Segundo ele, os sinais clínicos apresentados pela criança são compatíveis com ingestão de alguma substância entorpecente ou tóxica, mas apenas exames poderão confirmar a causa.

Até o momento, a polícia não foi acionada para atender a ocorrência.

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