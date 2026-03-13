13/03/2026
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Atleta cadeirante será indenizada em R$ 12 mil após motorista de aplicativo recusar corrida

Justiça reconhece discriminação e determina pagamento por danos morais

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Atleta cadeirante será indenizada em R$ 12 mil
Atleta cadeirante será indenizada em R$ 12 mil/Foto: Reprodução

Uma atleta cadeirante será indenizada em R$ 12 mil por danos morais após ter uma corrida recusada por um motorista de aplicativo ao perceber que ela utilizava cadeira de rodas. A decisão foi tomada pela Justiça do Distrito Federal.

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De acordo com o processo, a atleta Andreia, que também pratica esportes aquáticos, solicitou uma corrida por aplicativo para se deslocar até o aeroporto, em agosto de 2025. Ao chegar ao local combinado e perceber que a passageira utilizava cadeira de rodas, o motorista teria se recusado a realizar o transporte.

A recusa obrigou a atleta a buscar outra forma de chegar ao destino, o que gerou constrangimento e transtornos. Diante da situação, ela entrou com uma ação judicial pedindo reparação pelos danos sofridos.

Ao analisar o caso, a Justiça entendeu que houve discriminação e violação do direito de acesso ao transporte, determinando que o motorista pague indenização de R$ 12 mil por danos morais.

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A decisão também destacou que serviços de transporte por aplicativo devem atender passageiros sem qualquer tipo de distinção, inclusive pessoas com deficiência, garantindo o direito à mobilidade e ao respeito.

O caso ganhou repercussão após ser exibido em reportagem de televisão e compartilhado nas redes sociais, reacendendo o debate sobre acessibilidade e respeito às pessoas com deficiência no transporte por aplicativo.

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