Avaliação do Vitória terá peneira para jovens atletas entre 7 e 17 anos em Rio Branco

Jovens atletas do Acre terão a oportunidade de participar de uma avaliação técnica vinculada ao Esporte Clube Vitória, tradicional equipe do futebol nacional. A atividade será realizada entre os dias 29 de abril e 3 de maio, em Rio Branco, e deve reunir escolinhas, projetos sociais e equipes de base da capital e do interior.

A iniciativa conta com a presença do observador do clube baiano, Ruan Pericles, responsável por acompanhar os testes e identificar talentos que possam ser encaminhados ao Vitória.

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A avaliação é organizada em parceria com a Associação Desportiva PSG, que está convidando equipes e projetos esportivos interessados em participar do processo de seleção.

Quem pode participar

Segundo a organização, poderão participar jogadores com idade entre 7 e 17 anos, divididos nas seguintes categorias:

Sub-11

Sub-13

Sub-15

Sub-17

A avaliação será feita em formato de jogos amistosos, com partidas de aproximadamente 20 minutos, permitindo que os observadores analisem o desempenho técnico e tático dos participantes.

Cronograma da avaliação

A programação está dividida em cinco dias:

29 de abril – quarta-feira

Visita aos projetos inscritos.

30 de abril – quinta-feira

Visita aos projetos inscritos.

1º de maio – sexta-feira

Manhã: avaliação sub-9 a sub-11 (exclusiva para escolinhas inscritas).

Tarde: avaliação sub-13 (exclusiva para escolinhas inscritas).

2 de maio – sábado

Manhã: avaliação sub-15 (exclusiva para escolinhas inscritas).

Tarde: avaliação sub-17 (exclusiva para escolinhas inscritas).

3 de maio – domingo

Manhã: avaliação sub-15 aberta ao público.

Tarde: avaliação sub-17 aberta ao público.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de abril. Escolinhas, projetos sociais e equipes interessadas devem entrar em contato diretamente com a organização.

O cadastro pode ser realizado via WhatsApp pelo número (68) 99244-9059.

Equipes já confirmadas

Entre os projetos e escolinhas que já confirmaram participação estão:

Vila Acre

Cruz Azul

Escolinha Meninos de Ouro

Associação Desportiva PSG

Flamenguinho

CT Falcons

Furacão FC (Senador Guiomard)

CT da Baixada

Escolinha do Oriente 6 de Agosto

De La Cruz

A expectativa da organização é reunir dezenas de jovens atletas durante os dias de avaliação, ampliando as chances de revelar novos talentos do futebol acreano.