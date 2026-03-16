Avaliação do Vitória terá peneira para jovens atletas entre 7 e 17 anos em Rio Branco

Jovens atletas do Acre terão a oportunidade de participar de uma avaliação técnica vinculada ao Esporte Clube Vitória, tradicional equipe do futebol nacional. A atividade será realizada entre os dias 29 de abril e 3 de maio, em Rio Branco, e deve reunir escolinhas, projetos sociais e equipes de base da capital e do interior.
A iniciativa conta com a presença do observador do clube baiano, Ruan Pericles, responsável por acompanhar os testes e identificar talentos que possam ser encaminhados ao Vitória.
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A avaliação é organizada em parceria com a Associação Desportiva PSG, que está convidando equipes e projetos esportivos interessados em participar do processo de seleção.
Quem pode participar
Segundo a organização, poderão participar jogadores com idade entre 7 e 17 anos, divididos nas seguintes categorias:
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Sub-11
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Sub-13
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Sub-15
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Sub-17
A avaliação será feita em formato de jogos amistosos, com partidas de aproximadamente 20 minutos, permitindo que os observadores analisem o desempenho técnico e tático dos participantes.
Cronograma da avaliação
A programação está dividida em cinco dias:
29 de abril – quarta-feira
Visita aos projetos inscritos.
30 de abril – quinta-feira
Visita aos projetos inscritos.
1º de maio – sexta-feira
Manhã: avaliação sub-9 a sub-11 (exclusiva para escolinhas inscritas).
Tarde: avaliação sub-13 (exclusiva para escolinhas inscritas).
2 de maio – sábado
Manhã: avaliação sub-15 (exclusiva para escolinhas inscritas).
Tarde: avaliação sub-17 (exclusiva para escolinhas inscritas).
3 de maio – domingo
Manhã: avaliação sub-15 aberta ao público.
Tarde: avaliação sub-17 aberta ao público.
Como se inscrever
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de abril. Escolinhas, projetos sociais e equipes interessadas devem entrar em contato diretamente com a organização.
O cadastro pode ser realizado via WhatsApp pelo número (68) 99244-9059.
Equipes já confirmadas
Entre os projetos e escolinhas que já confirmaram participação estão:
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Vila Acre
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Cruz Azul
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Escolinha Meninos de Ouro
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Associação Desportiva PSG
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Flamenguinho
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CT Falcons
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Furacão FC (Senador Guiomard)
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CT da Baixada
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Escolinha do Oriente 6 de Agosto
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De La Cruz
A expectativa da organização é reunir dezenas de jovens atletas durante os dias de avaliação, ampliando as chances de revelar novos talentos do futebol acreano.